Григорий Решетник озвучил не одну роль в мультиках! Одна из последних анимированных картин, где поработал телеведущий, – "Щенячий патруль".

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Григорий Решетник об озвучивании мультфильмов

Григорий Решетник давно занимается дубляжом фильмов и анимации. Начинал свою карьеру именно с этого дела, поскольку по специальности диктор. "Очень люблю это дело, как бы сложно иногда это ни было. Сейчас сыновья узнают мой голос сразу, с первых же слов. Они кричат: "Папа! Папа!" И так счастливы от того, что слышат меня с экрана", – рассказал он.

Мои сыновья обожают этот мультфильм! У нас целая коллекция разных игрушек и станций, стилизованных под этот мультфильм. Дети знают всех героев, и очень обрадовались, что я стану частицей этого мультика, озвучив репортера Сэма,

– рассказывает Решетник за кулисами шоу "Кто сверху?" на новом канале.

Хотел бы стать новым Джеймсом Бондом

Григорий признался: "Я хотел бы не просто озвучить, но и стать новым Джеймсом Бондом. Так что если продюсеры еще не подыскали кандидатуру, Григорий Решетник может в новом фильме и сыграть его, и озвучить. Я открыт к предложениям! (смеется). "Новый Джеймс Бонд – Григорий Решетник", – мне кажется, звучит".

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