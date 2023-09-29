Григорій Решетник озвучив не одну роль у мультиках! Одна з останніх анімованих картин, де попрацював телеведучий, – "Щенячий патруль".

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Григорій Решетник про озвучування мультфільмів

Григорій Решетник давно займається дубляжем фільмів та анімації. Розпочинав свою кар'єру саме з цієї справи, оскільки за фахом диктор. "Дуже люблю цю справу, хоч як би складно інколи це було. Зараз сини впізнають мій голос одразу, з перших же слів. Вони кричать: "Тато! Тато!" І такі щасливі від того, що чують мене з екрана", – розповів він.

Мої сини обожнюють цей мультфільм! У нас ціла колекція різних іграшок і станцій, стилізованих під цей мультфільм. Діти знають усіх героїв, і дуже зраділи, що я стану частинкою цього мультика, озвучивши репортера Сема,

– розповідає Решетник за лаштунками шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

Хотів би стати новим Джеймсом Бондом

Григорій зізнався: "Я хотів би не просто озвучити, а й стати новим Джеймсом Бондом. Тож якщо продюсери ще не підшукали кандидатуру, Григорій Решетник може в новому фільмі й зіграти його, і озвучити. Я відкритий до пропозицій! (сміється). "Новий Джеймс Бонд – Григорій Решетник", – мені здається, звучить".

Дивіться шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком та топовими українськими знаменитостями щочетверга о 20:00 на Новому каналі!