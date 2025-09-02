2 сентября 2025 года стало известно о смерти канадского актера Грэма Грина. На момент смерти ему было 73 года.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание BBC. О тяжелой утрате сообщил менеджер актера Джерри Джордан.

Умер Грэм Грин: что известно?

Канадский актер Грэм Грин умер в возрасте 73 лет. Его менеджер сообщил поклонникам и медиа, что актера не стало из-за абсолютно естественной и спокойной смерти.

С глубокой скорбью сообщаем о спокойной смерти легендарного канадского актера Грэма Грина, лауреата многочисленных наград,

– заявил он.

Известно, что Грин был лауреатом многочисленных наград, а к своей актерской карьере он прошел сквозь тяжелый и тернистый путь к успеху.

Кстати, умер известный украинский художник-аниматор, который создал "Остров сокровищ".

Кто такой Грэм Грин?

Сегодня зритель знает Грэма Грина, как звезду таких лент:

"Тот, что танцует с волками",

"Крепкий орешек 3: Месть",

"Зеленая миля",

"Сумерки. Сага: Новолуние".

Он был известным канадским актером индейского происхождения. Первый его успех в киносфере состоялся в 1990 году после роли шамана Кикинга Берда в фильме Кевина Костнера "Тот, что танцует с волками". Эта работа принесла актеру номинацию на Оскар за "Лучшую мужскую роль второго плана".

Также зритель мог видеть Грэма Грина в таких лентах:

"Громовое сердце",

"Маверик",

"Винд Ривер".

Вечная и светлая память легендарному канадскому актеру.