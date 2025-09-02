Укр Рус
Кіно Кіноновини Помер відомий канадський актор, який знімався у фільмі "Той, що танцює з вовками"
2 вересня, 10:09
Помер відомий канадський актор, який знімався у фільмі "Той, що танцює з вовками"

Ольга Паньків
Основні тези
  • Канадський актор Грем Грін помер у віці 73 років через природну смерть, про що повідомив його менеджер Джеррі Джордан.
  • Грін був відомий ролями у фільмах "Той, що танцює з вовками", "Міцний горішок 3: Помста", "Зелена миля" та був номінований на Оскар за роль у фільмі Кевіна Костнера.
  • Актор був лауреатом численних нагород та мав індіанське походження, його перший успіх у кіносфері відбувся у 1990 році.

2 вересня 2025 року стало відомо про смерть канадського актора Грема Гріна. На момент смерті йому було 73 роки.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання BBC. Про важку втрату повідомив менеджер актора Джеррі Джордан.

Помер Грем Грін: що відомо?

Канадський актор Грем Грін помер у віці 73 років. Його менеджер повідомив прихильникам та медіа, що актора не стало через абсолютно природну та спокійну смерть. 

З глибоким сумом повідомляємо про спокійну смерть легендарного канадського актора Грема Гріна, лауреата численних нагород, 
– заявив він.

Відомо, що Грін був лауреатом численних нагород, а до своєї акторської кар'єри він пройшов крізь важкий та тернистий шлях до успіху.

Хто такий Грем Грін?

Сьогодні глядач знає Грема Гріна, як зірку таких стрічок: 

  • "Той, що танцює з вовками",
  • "Міцний горішок 3: Помста",
  • "Зелена миля",
  • "Сутінки. Сага: Новий місяць". 

Він був відомим канадським актором індіанського походження. Перший його успіх в кіносфері відбувся у 1990 році після ролі шамана Кікінга Берда у фільмі Кевіна Костнера "Той, що танцює з вовками". Ця робота принесла актору номінацію на Оскар за "Найкращу чоловічу роль другого плану". 

Також глядач міг бачити Грема Гріна у таких стрічках: 

  • "Громове серце",
  • "Маверік",
  • "Зелена миля",
  • "Вінд Рівер". 

Вічна та світла пам'ять легендарному канадському актору.