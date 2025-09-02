Помер відомий канадський актор, який знімався у фільмі "Той, що танцює з вовками"
- Канадський актор Грем Грін помер у віці 73 років через природну смерть, про що повідомив його менеджер Джеррі Джордан.
- Грін був відомий ролями у фільмах "Той, що танцює з вовками", "Міцний горішок 3: Помста", "Зелена миля" та був номінований на Оскар за роль у фільмі Кевіна Костнера.
- Актор був лауреатом численних нагород та мав індіанське походження, його перший успіх у кіносфері відбувся у 1990 році.
2 вересня 2025 року стало відомо про смерть канадського актора Грема Гріна. На момент смерті йому було 73 роки.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання BBC. Про важку втрату повідомив менеджер актора Джеррі Джордан.
Помер Грем Грін: що відомо?
Канадський актор Грем Грін помер у віці 73 років. Його менеджер повідомив прихильникам та медіа, що актора не стало через абсолютно природну та спокійну смерть.
З глибоким сумом повідомляємо про спокійну смерть легендарного канадського актора Грема Гріна, лауреата численних нагород,
– заявив він.
Відомо, що Грін був лауреатом численних нагород, а до своєї акторської кар'єри він пройшов крізь важкий та тернистий шлях до успіху.
Хто такий Грем Грін?
Сьогодні глядач знає Грема Гріна, як зірку таких стрічок:
- "Той, що танцює з вовками",
- "Міцний горішок 3: Помста",
- "Зелена миля",
- "Сутінки. Сага: Новий місяць".
Він був відомим канадським актором індіанського походження. Перший його успіх в кіносфері відбувся у 1990 році після ролі шамана Кікінга Берда у фільмі Кевіна Костнера "Той, що танцює з вовками". Ця робота принесла актору номінацію на Оскар за "Найкращу чоловічу роль другого плану".
Також глядач міг бачити Грема Гріна у таких стрічках:
- "Громове серце",
- "Маверік",
- "Зелена миля",
- "Вінд Рівер".
Вічна та світла пам'ять легендарному канадському актору.