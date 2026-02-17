Не только с Марго Робби: сколько есть экранизаций романа "Грозовой перевал"
- Фильм "Грозовой перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди является новой экранизацией романа Эмили Бронте.
- Всего было снято более 35 экранизаций "Грозового перевала", начиная с 1920 года.
12 февраля в украинский прокат вышел фильм "Грозовой перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Это новая экранизация одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте, режиссером которой стала Эмеральд Феннелл.
Книга Эмили Бронте вышла в далеком 1847 году и с тех пор получила много экранизаций. Как пишет Vogue, всего было снято более 35 фильмов и телевизионных проектов, начиная с немой ленты, которая вышла в 1920 году.
Лучшие экранизации "Грозового перевала" по версии Vogue
- 1939 год
Режиссером фильма стал Уильям Уайлер – лауреат трех премий "Оскар", а продюсером – Сэмюэл Голдвин. Главные роли на экране воплотили британские актеры Лоуренс Оливье и Мерль Оберон.
"Грозовой перевал" (1939): смотрите онлайн трейлер фильма
- 1998 год
Ленту срежиссировал Дэвид Скиннер, а спродюсировал Джо Райт. Главные роли сыграли Роберт Кавана, Орла Брейди и Сара Смарт. Сценарий к фильму написал Нил Маккей.
"Грозовой перевал" (1988): смотрите онлайн трейлер фильма
- 2012 год
Роль Хитклиффа в этой драме исполнил Джеймс Ховсон, а Кэтрин сыграла Кая Скоделарио. Это экранизация первой половины романа Эмили Бронте режиссера Андреа Арнольда. Съемки проходили в Северном Йоркшире.
"Грозовой перевал" (2012): смотрите онлайн трейлер фильма
- 1992 год
В 1992 году роман "Грозовой перевал" экранизировал Питер Косминский. Это был кинодебют Рэйфа Файнса, который сыграл Хитклиффа, а его партнершей в фильме стала Жюльет Бинош.
"Грозовой перевал" (1992): смотрите онлайн трейлер фильма
- 2009 год
Это британский сериал, который состоит из 2 серий. Влюбленных на экране воплотили Том Харди и Шарлотта Райли, а режиссером выступила Коки Гедройц. Сериал транслировали на телеканале ITV.
"Грозовой перевал" (2009): смотрите онлайн трейлер сериала
"Грозовой перевал" 2026: главное об экранизации
В июле 2024 года Эмиральд Феннел объявили, что собирается экранизировать роман "Грозовой перевал". Режиссер договорилась с кинокомпанией Warner Brothers.
Съемки фильма начались в 2025 году. Кроме Марго Робби и Джейкоба Элорди, в ленте сыграли Шазад Латиф, Хонг Чау, Элисон Оливер, Юэн Митчелл, Шарлотта Меллингтон и Оуэн Купер.
Эта лента – современный взгляд на одну из самых известных историй любви в мировой литературе. События разворачиваются в Англии XVIII века, зрители наблюдают за напряженными отношениями между Хитклиффом и Кэтрин.