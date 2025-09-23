Что посмотреть, когда хочется поплакать: 5 эмоциональных фильмов
Пожалуй, у каждого в жизни бывают сложные периоды. Тогда хочется сидеть дома и смотреть фильмы, которые вызывают слезы и помогают высвободить эмоции, накопившиеся внутри.
Редакция Кино 24 расскажет, какие ленты посмотреть, когда хочется поплакать. В материале читайте сюжеты фильмов и смотрите трейлеры.
"Дневник памяти"
В фильме рассказывается об отношениях Ноя и Элли из Северной Каролины. Парень и девушка вместе провели лето, однако потом были разделены родителями, а затем – Второй мировой войной.
После войны Элли обручилась с бизнесменом, а Ной жил сам в старом отреставрированном доме. Однажды девушка нашла эту информацию в газете и решила найти его.
"Дневник памяти": смотрите трейлер онлайн
"Титаник"
В 1912 году аристократка Роуз, ее мать и жених Кэл оказываются на борту корабля, курсирующего через северную Атлантику. 17-летняя девушка против брака с богачом, поэтому решает прыгнуть в океан, но ее спас художник Джек.
Роуз и Джек влюбляются друг в друга, однако даже не подозревают, какая беда их ждет впереди.
"Титаник": смотрите трейлер онлайн
"Хатико: Самый верный друг"
Это история о крепкой дружбе между университетским профессором и собакой, которую мужчина подобрал на улице. Даже после смерти хозяина Хатико приходил на вокзал и ждал его.
"Хатико: Самый верный друг": смотрите трейлер онлайн
"В метре друг от друга"
Главным героям ленты, Стелле и Уиллу, диагностировали кистозный фиброз. Они лечатся в одной клинике, а из-за особенностей болезни должны находиться на расстоянии. Даже малейшая инфекция может привести к смерти.
Когда парень и девушка встретили друг друга, то поняли, зачем продолжать борьбу за жизнь.
"В метре друг от друга": смотрите трейлер онлайн
"Мальчик в полосатой пижаме"
8-летний мальчик по имени Бруно вместе с родителями переезжает в новый дом и остается без друзей. Его папа работает комендантом концентрационного лагеря. Однако герой считает, что они живут возле фермы и не понимает, почему люди одеты в пижамы. Впоследствии Бруно познакомился со Шмулем, который играл возле лагерной ограды.
Вопреки обстоятельствам ребята начинают дружить, но даже не догадываются, что будет дальше.
"Мальчик в полосатой пижаме": смотрите трейлер онлайн
