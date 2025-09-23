Мабуть, у кожного в житті бувають складні періоди. Тоді хочеться сидіти вдома і дивитися фільми, які викликають сльози й допомагають вивільнити емоції, що назбиралися всередині.

Редакція Кіно 24 розповість, які стрічки подивитися, коли хочеться поплакати. У матеріалі читайте сюжети фільмів і дивіться трейлери.

"Щоденник пам'яті"

У фільмі розповідається про стосунки Ноя та Еллі з Північної Кароліни. Хлопець і дівчина разом провели літо, однак потім були розділені батьками, а згодом – Другою світовою війною.

Після війни Еллі заручилася з бізнесменом, а Ной жив сам у старому відреставрованому будинку. Якось дівчина знайшла цю інформацію в газеті й вирішила знайти його.

"Титанік"

У 1912 році аристократка Роуз, її матір і наречений Кел опиняються на борту корабля, що курсує через північну Атлантику. 17-річна дівчина проти шлюбу з багачем, тож вирішує стрибнути в океан, та її врятував художник Джек.

Роуз і Джек закохуються одне в одного, проте навіть не підозрюють, яка біда на них чекає попереду.

"Хатіко: Вірний друг"

Це історія про міцну дружбу між університетським професором і собакою, яку чоловік підібрав на вулиці. Навіть після смерті господаря Хатіко приходив на вокзал і чекав на нього.

"За п'ять кроків до кохання"

Головним героям стрічки, Стеллі й Віллу, діагностували кістозний фіброз. Вони лікуються в одній клініці, а через особливості хвороби мають перебувати на відстані. Навіть найменша інфекція може призвести до смерті.

Коли хлопець і дівчина зустріли одне одного, то зрозуміли, навіщо продовжувати боротьбу за життя.

"Хлопчик у смугастій піжамі"

8-річний хлопчик на ім'я Бруно разом з батьками переїжджає у новий дім і залишається без друзів. Його тато працює комендантом концентраційного табору. Однак герой вважає, що вони мешкають біля ферми й не розуміє, чому люди одягнені в піжами. Згодом Бруно познайомився зі Шмулем, який грався біля табірної огорожі.

Усупереч обставинам хлопці починають дружити, але навіть не здогадуються, що буде далі.

