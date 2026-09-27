24 Канал подготовил подборку фильмов с Гвинет Пэлтроу, которые вы можете посмотреть вечером с семьей.

"Семь" (1995)

Рейтинг IMDb – 8,6

Мрачный детективный триллер Дэвида Финчера погружает зрителей в дождливый безымянный город. Именно там обитает серийный маньяк, наказывающий своих жертв за семь смертных грехов. Гвинет Пэлтроу сыграла Трейси Миллз – ранимую и светлую жену молодого детектива Дэвида Миллза. Ее искренняя героиня становится единственным лучиком надежды и тепла среди тотального ужаса. Именно вокруг персонажа Пелтроу разворачивается ошеломляющая кульминация, которая вошла в историю мирового кино как один из самых неожиданных финалов.

"Семь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают режиссуру Дэвида Финчера, гнетущую атмосферу и сильную динамику между Брэдом Питтом и Морганом Фрименом. В то же время некоторые рецензенты сетуют на чрезмерную мрачность, жестокость и сильное психологическое давление, которое фильм оказывает на зрителей.

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"Влюбленный Шекспир" (1998)

Рейтинг IMDb – 7,1

Романтическая костюмированная трагикомедия Джона Мэддена переносит зрителей в театральный Лондон конца XVI века. Гвинет Пэлтроу блестяще воплотила аристократку Виолу де Лессепс, которая страстно мечтает играть на сцене, что в те времена было строго запрещено женщинам. Переодевшись юношей, она влюбляет в себя молодого драматурга Уильяма Шекспира и вдохновляет его на создание бессмертной пьесы "Ромео и Джульетта". Эта роль принесла Пелтроу заветную золотую статуэтку премии "Оскар" за лучшую женскую роль.

"Влюбленный Шекспир": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают изящный остроумный сценарий Тома Стоппарда, роскошные декорации и невероятную химию между главными героями. Однако некоторые критики считают эту историю несколько легкомысленной романтической драмой, которая в свое время, по их мнению, неоправданно обошла более сильных соперников в оскаровской гонке.

"Талантливый мистер Рипли" (1999)

Рейтинг IMDb – 7,4

Напряженный психологический триллер режиссера Энтони Мингеллы знакомит зрителей с фальшивым и коварным миром высшего общества. Пэлтроу исполнила роль Мардж Шервуд – воспитанной невесты богатого развратника Дикки Гринлифа. Пока все верят в вежливую маску Тома Рипли, героиня Гвинет первой чувствует фальшь и опасность в его глазах.

"Талантливый мистер Рипли": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают визуальную эстетику летней Италии и убедительную игру молодого звездного состава. Впрочем, некоторые критики указывают на затянутый хронометраж второй половины картины.

Кстати, сегодня, 27 сентября, свой 24-й день рождения отмечает Дженна Ортега. По этому случаю мы также подготовили подборку лучших фильмов и сериалов с участием актрисы.