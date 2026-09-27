24 Канал підготував добірку фільмів, де знялася Гвінет Пелтроу, які ви можете подивитися ввечері з родиною.

"Сім" (1995)

Рейтинг IMDb – 8,6

Похмурий детективний трилер Девіда Фінчера занурює глядачів у дощове безіменне місто. Саме там живе серійний маніяк, який карає своїх жертв за сім смертних гріхів. Гвінет Пелтроу зіграла Трейсі Міллз – вразливу та світлу дружину молодого детектива Девіда Міллза. Її щира героїня стає єдиним променем надії та тепла серед тотального жаху. Саме навколо персонажки Пелтроу розгортається приголомшлива кульмінація, яка увійшла в історію світового кіно як один із найнесподіваніших фіналів.

"Сім": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають режисуру Девіда Фінчера, гнітючу атмосферу та сильну динаміку між Бредом Піттом і Морганом Фріменом. Водночас деякі рецензенти нарікають на надмірну похмурість, жорстокість і важкий психологічний тиск, який стрічка чинить на аудиторію.

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"Закоханий Шекспір" (1998)

Рейтинг IMDb – 7,1

Романтична костюмована трагікомедія Джона Меддена переносить глядачів у театральний Лондон кінця XVI століття. Гвінет Пелтроу блискуче втілила аристократку Віолу де Лессепс, яка палко мріє грати на сцені, що в ту добу було суворо заборонено жінкам. Перевдягнувшись юнаком, вона закохує в себе юного драматурга Вільяма Шекспіра та надихає його на створення безсмертної п'єси "Ромео і Джульєтта". Ця роль принесла Пелтроу заповітну золоту статуетку премії "Оскар" за найкращу жіночу роль.

"Закоханий Шекспір": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають витончений дотепний сценарій Тома Стоппарда, розкішні декорації та неймовірну хімію головних героїв. Однак окремі критики вважають історію дещо легковажною романтичною драмою, яка свого часу переоцінено обійшла потужніших суперників на оскарівських перегонах.

"Талановитий містер Ріплі" (1999)

Рейтинг IMDb – 7,4

Напружений психологічний трилер режисера Ентоні Мінгелли знайомить глядачів із фальшивим і підступним світом вищого суспільства. Пелтроу виконала роль Мардж Шервуд – вихованої нареченої багатого розпусника Діккі Грінліфа. Поки усі вірять у ввічливу маску Тома Ріплі, героїня Гвінет першою відчуває фальш і небезпеку в його очах.

"Талановитий містер Ріплі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають візуальну естетику літньої Італії та переконливу гру молодого зіркового складу. Втім, деякі критики вказують на затягнутий хронометраж другої половини стрічки.

До речі, сьогодні, 27 вересня, свій 24-й день народження святкує Дженна Ортега. З цієї нагоди ми також підготували добірку найкращих фільмів і серіалів з акторкою.