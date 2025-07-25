Политик неоднократно посещал поединки Гогана, а рестлер агитировал за Трампа во время президентской избирательной кампании. Сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Дональда Трампа.

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Так, президент США в соцсетях поделился своими воспоминаниями о Халке Хогане.

Мы потеряли великого друга "Галкстера". Галк Гоган был до мозга костей участником MAGA (движение сторонников Трампа – 24 Канал) – сильным, жестким, умным, но с огромным сердцем,

– написал Дональд Трамп.

Он отметил, что актер и рестлер имел фанатов во всем мире, а его культурное влияние было колоссальным. Трамп добавил, что ему "Галка Гогана будет очень не хватать".

Что известно о смерти Галка Гогана?

Об этом трагическом известии стало известно 24 июля. Актер и рестлер умер в своем доме во Флориде из-за остановки сердца. Ему был 71 год.

Накануне наша редакция писала о том, чем известен Галк Гоган.