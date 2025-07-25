Легенда реслинга и звезда кино: 5 лучших фильмов с Халком Хоганом, которые следует увидеть

Реслер и актер Халк Хоган сыграл важную роль в поп-культуре. Кроме того, что он вывел реслинг на новый уровень, Хоган также имел успешную кинематографическую карьеру и сыграл в ряде фильмов, которые достойны внимания даже сегодня.

На днях стало известно, что Что Халк Гоган умер в возрасте 71 года. Хотя он не достиг такого же успеха, как Дуэйн Джонсон или Дэйв Батиста, но образы Галка Гогана в лентах также были крайне интересными. Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов с его участием.

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"Гремлины 2: Новенькая партия"

События комедии происходят через 6 лет после того, что произошло в первой части. Билли Пельтцер вместе с невестой Кейт теперь живет в Нью-Йорке и работает в крупной компании "Клемп". Крошка Гизмо убегает из магазинчика мистера Винга и попадает в лабораторию ученого Катетера. Из-за бессмысленных опытов здесь снова появляются гремлины, которые захватывают весь небоскреб "Клемпа".

Галк Гоган ненадолго появляется в фильме в собственном образе, чтобы угрожать гремлинам. Это одно из самых запоминающихся его появлений в кино.



Халк Хоган в кино / Кадр из фильма

"Рокки 3"

После победы над Аполло Кридом Рокки приобретает бешеную популярность и с легкостью побеждает других конкурентов. Но со временем он начинает терять свою скорость и точность. Поэтому Рокки проигрывает молодому боксеру Клаберу. Он него отвернулись все, кроме его бывшего врага, а теперь друга – Крида.

Галк Гоган появился в одной из самых интересных сцен фильма в показательном матче между ним и Рокки. Хоган сыграл реслера по имени Тандерлипс.



Халк Хоган в кино / Кадр из фильма

"Без правил"

Главный герой – популярный чемпион и реслер Рип Томас. Молодой телеканал хочет нанять его, чтобы повысить свои рейтинги, но Рип отказывается. Владелец канала нанимает взамен грозного бойца по имени Зевс. Когда тот побеждает в одном из турниров, глава канала снова пытается завербовать Рипа. В конце концов, эти двое борцов сталкиваются в поединке без правил.

Это первая главная роль Галка Гогана. Если в других фильмах он представал в ярких образах, которые показывали его, не тем, кем он есть на самом деле, то в этой ленте действительно почтенная личность Гогана и его реальные черты.



Галк Гоган в кино / Кадр из фильма

"Силач Санта-Клаус"

Мускулистый гигант и миллионер Торн одевается в хаки и бегает вместе с друзьями по городу, пугая полицейских. Его розыгрыши уже надоели полицейским, поэтому они загоняют мужчину в супермаркет. Там Торн переодевается в Санта Клауса и так вживается в образ, что и сам верит в то, что является настоящим Сантой.

Этот рождественский фильм один из самых креативных в фильмографии Галка Гогана. Он вызывает добрые и положительные эмоции, хоть здесь немало и банальных сцен.



Галк Хоган в кино / Кадр из фильма

"Мистер няня"

Семейная лента рассказывает о Шоне, чемпионе по реслингу в прошлом. Он устраивается на новую работу – становится охранником менеджера крупной компании Фрэнка Сейсона и одновременно няней для его двух детей. Вдруг за Фрэнком открывают охоту преступники. Шон готов защищать его и семью, но он даже не догадывался, что малыши создают еще больше проблем, чем злоумышленники.

Кажется, что каждому мускулистому актеру хотя бы раз приходилось играть в фильме, где он заботится о детях. Так и в этой ленте мачо Галка Гогана одевают в балетную пачку, чтобы развлекать малышей.



Галк Гоган в кино / Кадр из фильма