Днями стало відомо, що Галк Гоган помер у віці 71 року. Хоч він не досяг такого самого успіху, як Двейн Джонсон чи Дейв Батіста, але образи Галка Гогана у стрічках також були вкрай цікавими. Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільмів за його участю.

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"Гремліни 2: Нова партія"

Події комедії відбуваються через 6 років після того, що сталось у першій частині. Біллі Пельтцер разом з нареченою Кейт тепер живе в Нью-Йорку та працює у великій компанії "Клемп". Крихітка Гізмо втікає з магазинчика містера Вінга і потрапляє у лабораторію вченого Катетера. Через безглузді досліди тут знову з'являються гремліни, які захоплюють весь хмарочос "Клемпу".

Галк Гоган ненадовго з'являється у фільмі у власному образі, щоб погрожувати гремлінам. Це одна з найпам'ятніших його появ у кіно.



Галк Гоган у кіно / Кадр з фільму

"Роккі 3"

Після перемоги над Аполло Крідом Роккі здобуває шалену популярність та з легкістю перемагає інших конкурентів. Та з часом він починає втрачати свою швидкість і точність. Через це Роккі програє молодому боксеру Клаберу. Він нього відвернулись всі, крім його колишнього ворога, а тепер друга – Кріда.

Галк Гоган постав в одній з найцікавіших сцен фільму у показовому матчі між ним та Роккі. Гоган зіграв реслера на ім'я Тандерліпс.



Галк Гоган у кіно / Кадр з фільму

"Без правил"

Головний герой – популярний чемпіон та реслер Ріп Томас. Молодий телеканал хоче найняти його, щоб підвищити свої рейтинги, але Ріп відмовляється. Власник каналу наймає натомість грізного бійця на ім'я Зевс. Коли той перемагає в одному з турнірів, голова каналу знову намагається завербувати Ріпа. Зрештою, ці двоє борців стикаються у поєдинку без правил.

Це перша головна роль Галка Гогана. Якщо в інших фільмах він поставав у яскравих образах, які показували його, не тим, ким він є насправді, то в цій стрічці справді вшанована особистість Гогана та його реальні риси.



Галк Гоган у кіно / Кадр з фільму

"Санта здоровань"

М'язистий гігант та мільйонер Торн одягається в хакі та бігає разом з друзями по місту, лякаючи поліцейських. Його розіграші вже набридли поліціянтам, тому вони заганяють чоловіка в супермаркет. Там Торн перевдягається у Санта Клауса й так вживається в образ, що й сам вірить у те, що є справжнім Сантою.

Цей різдвяний фільм один з найкреативніших у фільмографії Галка Гогана. Він викликає добрі й позитивні емоції, хоч тут чимало й банальних сцен.



Галк Гоган у кіно / Кадр з фільму

"Містер няня"

Сімейна стрічка розповідає про Шона, чемпіона з реслінгу в минулому. Він влаштовується на нову роботу – стає охоронцем менеджера великої компанії Френка Сейсона та водночас нянею для його двох дітей. Раптом за Френком відкривають полювання злочинці. Шон готовий захищати його та сім'ю, але він навіть не здогадувався, що малюки створюють ще більше проблем, ніж зловмисники.

Видається, що кожному м'язистому акторові хоча б раз доводилось грати у фільмі, де він піклується про дітей. Так і в цій стрічці мачо Галка Гогана одягають у балетну пачку, щоб розважати малюків.



Галк Гоган у кіно / Кадр з фільму