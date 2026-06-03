Где сейчас Эда из сериала "Постучи в мою дверь", которой недавно выдали ордер на арест

Ханде Эрчел – турецкая актриса, известная далеко за пределами Турции благодаря популярным сериалам. Однако в последнее время ее имя все чаще появляется в заголовках не только из-за творчества, но и из-за скандалов.

В марте 2026 года турецкие медиа сообщили, что прокуратура выдала ордер в рамках антинаркотического расследования, в котором фигурировало имя актрисы. Об этом писало издание Sabah. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас актриса, чем завершилась ситуация с турецкой прокуратурой и чем она занимается сегодня.

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Где сейчас Ханде Эрчел и как прокомментировала ордер на арест?

По сообщениям СМИ, после возвращения в Стамбул актриса добровольно явилась в правоохранительные органы, дала показания и прошла необходимые процедуры, в частности тестирование на запрещенные вещества.

Тогда Эрчел публично отреагировала на ситуацию и заявила, что придерживается здорового образа жизни и не имеет отношения к подобным обвинениям.

Судя по ее соцсетей, сейчас жизнь актрисы вернулась к привычному ритму. Она продолжает делиться кадрами с фотосессий, отдыха, съемочных площадок и рекламных проектов.

Почему Ханде Эрчел стала разочарованием украинских фанатов?

Раньше Эрчел была настоящей любимицей многих украинских зрителей, особенно после роли Эды в сериале "Постучи в мою дверь". Однако сознательная украинская аудитория начала критиковать актрису из-за отсутствия публичной позиции по российско-украинской войне.

Внимание привлекли и ее поездки в Россию во время полномасштабной войны, отсутствие публичных заявлений относительно российской агрессии и фотографии с российскими публичными лицами, в частности с Ксенией Бородиной. Из-за этого часть украинских поклонников выразила разочарование ее позицией.