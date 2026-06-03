У березні 2026 року турецькі медіа повідомили, що прокуратура видала ордер у межах антинаркотичного розслідування, в якому фігурувало ім'я акторки. Про це писало видання Sabah. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз акторка, чим завершилася ситуація з турецькою прокуратурою та чим вона займається сьогодні.

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Де зараз Ханде Ерчел і як прокоментувала ордер на арешт?

За повідомленнями ЗМІ, після повернення до Стамбула акторка добровільно з'явилася до правоохоронних органів, надала свідчення та пройшла необхідні процедури, зокрема тестування на заборонені речовини.

Тоді Ерчел публічно відреагувала на ситуацію та заявила, що дотримується здорового способу життя і не має стосунку до подібних звинувачень.

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Судячи з її соцмереж, нині життя акторки повернулося до звичного ритму. Вона продовжує ділитися кадрами з фотосесій, відпочинку, знімальних майданчиків і рекламних проєктів.

Чому Ханде Ерчел стала розчаруванням українських фанатів?

Раніше Ерчел була справжньою улюбленицею багатьох українських глядачів, особливо після ролі Еди в серіалі "Постукай у мої двері". Однак свідома українська аудиторія почала критикувати акторку через відсутність публічної позиції щодо російсько-української війни.

Увагу привернули і її поїздки до Росії під час повномасштабної війни, відсутність публічних заяв щодо російської агресії та фотографії з російськими публічними особами, зокрема з Ксенією Бородіною. Через це частина українських шанувальників висловила розчарування її позицією.