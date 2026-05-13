Жуткий высокорейтинговый фильм о вирусе, в котором сыграл молодой Киллиан Мерфи

В мире все чаще появляются новости о хантавирусе. Казалось бы, люди только начали приходить в себя после пандемии коронавируса и жизни в условиях карантина, как внимание снова привлекла инфекция, которая может вызывать тяжелые заболевания и даже смерть.

В материале по ссылке вы можете узнать больше о хантавирусе. А в материале 24 Канала мы рассказываем о жутком фильме, который точно понравится поклонникам ужасов и триллеров и подарит по-настоящему напряженные эмоции.

Советуем 3 новых украинских сериала всего на 4 эпизода, которые можно посмотреть всего за один вечер

Какой жуткий фильм можно посмотреть поклонникам триллеров?

Пока по миру распространяется все больше новостей о хантавирусе и его последствиях, настоящие любители острых ощущений выбирают для просмотра фильмы об опасных инфекциях, вирусы и борьбу за выживание.

Если вы любите именно такой жанр, обратите внимание на ленту "28 дней спустя". Это британский постапокалиптический фильм 2002 года, над которым работал режиссер Дэнни Бойл.

Главные роли в ленте исполнили Киллиан Мерфи, которому на тот момент было всего 26 лет, и Наоми Харрис. Сегодня Мерфи хорошо известен зрителям благодаря ролям в "Оппенгеймер" и "Острые козырьки".



Киллиан Мерфи в фильме "28 дней спустя" / Кадр из фильма

Также в фильме сыграли такие актеры: Меган Бернс, Брендан Глисон, Кристофер Экклстон, Ноа Гантли, Люк Мебли, Стюарт МакКворри, Джуниор Ланиян.

На сайте IMDb фильм оценен в 7.5 баллов из 10-ти возможных.

О чем сюжет?

События фильма разворачиваются в Великобритании, которую охватила пандемия чрезвычайно заразного вируса, превращающего людей в бешеных и жестоких убийц.

В центре сюжета – несколько человек, которым удалось выжить и которые пытаются спастись в мире, что стремительно погружается в хаос.

Будьте благодарны за все, потому что скоро ничего не будет,

– говорится в анонсе.

"28 дней спустя": смотрите онлайн трейлер фильма

Некогда шумный Лондон теперь напоминает пустыню: на улицах нет ни машин, ни людей, ни привычной жизни. Причиной катастрофы стал опасный вирус, который случайно вырвался из научной лаборатории и начал распространяться с катастрофической скоростью.

Те, кому удалось уцелеть, вынуждены ежедневно бороться за собственную жизнь и искать безопасное место в мире, где опасность ждет на каждом шагу.

Что стоит знать о хантавирусе?

Хантавирус – это группа вирусов, которые переносят грызуны. Человек может заразиться во время контакта с выделениями инфицированных мышей или крыс. В некоторых случаях инфекция может быть очень опасной.

В частности, заражение чаще всего происходит через вдыхание пыли, загрязненной следами жизнедеятельности грызунов, контакт с поверхностями, на которых есть их выделения, укусы инфицированных животных, а значительно реже – через загрязненные пищу или воду.

Передача вируса от человека к человеку случается крайне редко. Среди симптомов: высокая температура, слабость, головная боль, боль в мышцах, тошнота и рвота. В тяжелых случаях болезнь может поражать легкие или почки, что приводит к проблемам с дыханием, почечной недостаточности и падению давления.

Сейчас в мире периодически фиксируют новые случаи заражения, об этом писало на сайте Unilad. поэтому эта тема все чаще появляется в новостях.