"HBO хочет на этом заработать": автор "Секса и города" прокомментировала перезапуск

Американская писательница Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс и город", по мотивам которой сняли культовый одноименный сериал 1990-х, прокомментировала продолжение шоу и отметила, что будет его смотреть.

Кэндес Бушнелл отметила, что новый сериал HBO не должен руководить женщинами, как они должны жить: "Мы никогда не говорим об этом, но женщинам следует подумать об этом: "Вы можете сделать гораздо меньше, когда приходится полагаться на мужа". В конце телешоу месседжи были не феминистскими. Но это телевизор. Это развлечение. Вот почему люди не должны строить свою жизнь по телешоу".

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Автор подчеркнула, что беспокоит решение НПО создать продолжение: "HBO собирается на этом заработать. Они собираются использовать его как можно больше". Также писательница сказала, что совсем не знает, каким будет сериал, о чем будет новое шоу.

Они провели перезапуск Сплетницы. Если бы они не провели перезапуск Секса и города, это было бы действительно странно,

– дополнила она.

Также Кэндес Бушнелл прокомментировала решение актрисы Ким Кэтролл, которая играла Саманту, не сниматься в перезапуске. "Я очень люблю Ким. Но, похоже, она хочет заниматься другими делами, и ей не хочется делать шоу. Может, она больше не хочет быть этим персонажем".

Что известно о перезапуске "Секса и города"

В начале июля в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения культового сериала 2000-х "Секс и город". На официальной инстаграм-странице перезапуска появился первый официальный кадр из фильма;

Позже появились еще новые фото с 50-летними жительницами Манхэттена – Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис – в стильных образах;

Сценарий продолжения "Секса и города", который "слили" в сеть, ставит жирную точку в отношениях Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига;

Мистер Биг появился на съемках перезапуска "Секса и города";

Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали совместные романтические фото;

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили на съемочной площадке сериала "Секс и город" (And Just Like That) нового члена команды – актрису Николь Ари Паркер, которая, по слухам, заменит Саманту.