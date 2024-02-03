HBO разорвал контракт с пророссийским актером Милошем Быковичем, который поддерживает войну

Пророссийский сербский актер Милош Бикович должен был присоединиться к актерскому составу сериала "Белый лотос". После возмущения украинцев и обращения МИД HBO в исключили его из съемок.

Сербский актер Милош Бикович больше не будет частью будущего третьего сезона сериала “Белый лотос”. НВО разорвал контракт с актером.

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Телеканал НВО исключил Милоша Биковича из сериала

Авторы сериала "Белый лотос" не стали раскрывать деталей относительно персонажа, которого играл Милош Бикович. Вероятно, у него была небольшая роль "кокетливого" русского Валентина. Теперь эту деталь переделают.

Мы решили прекратить сотрудничество с Милошем Биковичем, и его роль будет переиграна,

– говорится в заявлении телеканала НВО.

Милош Быкович прокомментировал такое решение, заявив, что для него было честью стать частью сериала. Актер добавил, что теперь его участие в съемках невозможно по "причинам, выходящим за рамки искусства". Но в своем инстаграме Быкович более смелый – там он утверждает, что это кампания против него и якобы ущемление свободы творчества.

"Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняя суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится триумф абсурда и поражение искусства", – пожаловался любитель России.

Почему Милоша Быковича убрали из сериала