Съемки третьего сезона сериала "Белый лотос" запланированы на февраль, их будут проводить в Пхукете и Бангкоке. Но не все зрители ожидают нового сезона, потому что к команде актеров присоединился Милош Быкович.
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Милош Быкович будет сниматься в сериале HBO
Милош Быкович – актер родом из Сербии, развивавший свою карьеру в России. Он снимался в оккупированном Крыму, сериалах "Отель "Элеон"", "Холоп" и других.
В 2021 году Милош Быкович получил российское гражданство. Он заявлял, что в Крыму живут россияне, а псевдореферендум был правдив. А еще жаловался на западный мир, который "его бомбил", и где вроде бы нет "ни демократии, ни человеческих ценностей". Эта позиция не мешает ему идти сниматься в американском сериале.
Мне кажется, что Россия движется по своему пути, а мир воспринимает это как враждебный процесс. Я думаю, что впервые Россия не следит за Европой как источником мудрости,
– говорил Быкович.
Зрители возмущены
В сети сразу отреагировали на новость. Если на обычных сообщениях HBO не более 300 комментариев, то под постом о Быковиче более 1000 реплик от украинцев и не только.
- "Допускаю, вы поддерживаете геноцид"
- "Какой позор! У Милоша есть российское гражданство! Вы поддерживаете геноцид";
- ""Великолепный" выбор! Я пропущу третий сезон. Не хочу смотреть на актера, поддерживающего убийства и геноцид";
- "Неужели на планете нет больше актеров, чем россияне?";
- "Какова отличная идея добавить апологета российских военных преступлений в касту";
- "Он утверждает, что Россия делает правильные вещи, и поддерживает геноцид украинцев. Это действительно тот актер, которого вы хотите избрать? Он платит налоги в России, а мы получаем бомбы каждый день. Вы поддерживаете войну, не забывайте".