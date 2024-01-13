Зйомки третього сезону серіалу "Білий лотос" заплановані на лютий, їх проводитимуть у Пхукеті та Бангкоку. Але не всі глядачі очікують на новий сезон, бо до команди акторів долучився Мілош Бикович.

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Мілош Бикович зніматиметься в серіалі HBO

Мілош Бикович – актор родом із Сербії, який розвивав свою кар'єру в Росії. Він знімався в окупованому Криму, серіалах "Готель "Елеон"", "Холоп" та інших.

У 2021 році Мілош Бикович отримав російське громадянство. Він заявляв, що в Криму живуть росіяни, а псевдореферендум був правдивий. А ще скаржився на західний світ, який "його бомбив", і де начебто немає "ні демократії, ні людських цінностей". Та ця позиція не заважає йому йти зніматися в американському серіалі.

Мені здається, що Росія рухається своїм шляхом, а світ сприймає це як ворожий процес. Я думаю, що вперше Росія не слідкує за Європою як за джерелом мудрості,

– казав Бикович.

Глядачі обурені

У мережі одразу відреагували на цю новину. Якщо на звичайних дописах HBO не більше 300 коментарів, то під постом про Биковича понад 1000 реплік від українців та не тільки.