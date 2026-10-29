Новый "Гарри Поттер" исправит ошибку оригинальных фильмов: что изменится

Как сообщает Variety, к первому сезону сериала "Гарри Поттер" присоединились трое новых актеров.

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Кто сыграет родителей Гарри Поттера

Роли Лили и Джеймса Поттеров получили Анна Чинн и Джаспер Талбот. Именно они воплотят на экране родителей главного героя, погибших от рук Волдеморта.



Анна Чинн / Фото из инстаграма актрисы



В предыдущих фильмах эти персонажи появлялись преимущественно в воспоминаниях, фотографиях и магических видениях. Как именно их историю покажут в сериале, пока неизвестно.

Однако на этом кастинге сюрпризы не закончились. Гарри Гилби сыграет Чарли Уизли – старшего брата Рона, которого поклонники книг хорошо знают, а вот зрители оригинальных фильмов так и не увидели.

Когда выйдет новый "Гарри Поттер"



Джаспер Талбот / Фото из инстаграма



Напомним, что премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года. Главные роли исполнят Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стентон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

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В актерский состав также вошли Джон Литгоу в роли Дамблдора, Ник Фрост в роли Хэгрида и Паапа Эссиеду, который сыграет Северуса Снейпа.

Ранее мы уже рассказывали о том, во сколько обходятся съемки сериала для HBO.