Новий "Гаррі Поттер" виправить помилку оригінальних фільмів: що зміниться

Як повідомляє Variety, до першого сезону серіалу "Гаррі Поттер" приєдналися троє нових акторів.

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Хто зіграє батьків Гаррі Поттера

Ролі Лілі та Джеймса Поттерів отримали Анна Чінн і Джаспер Талбот. Саме вони втілять батьків головного героя, які загинули від рук Волдеморта.



Анна Чінн / Фото з Інстаграму акторки



У попередніх фільмах персонажі з'являлися переважно у спогадах, фотографіях і магічних видіннях. Як саме їхню історію покажуть у серіалі, поки невідомо.

Однак на цьому кастингові сюрпризи не закінчилися. Гаррі Ґілбі зіграє Чарлі Візлі — старшого брата Рона, якого прихильники книжок добре знають, а от глядачі оригінальних фільмів так і не побачили.

Коли вийде новий "Гаррі Поттер"



Джаспер Талбот / Фото з Інстаграму



Нагадаємо, що прем'єра першого сезону запланована на 25 грудня 2026 року. Головні ролі виконають Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластер Стаут (Рон Візлі).

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До акторського складу також увійшли Джон Літгоу в ролі Дамблдора, Нік Фрост у ролі Геґріда та Паапа Ессієду, який зіграє Северуса Снейпа.

Раніше ми вже розповідали про те, скільки коштують зйомки серіалу для HBO.