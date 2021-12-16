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Полнометражный дебют драматурга и сценариста Натальи Ворожбит является экранизацией ее хитовой одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь – по обе стороны от линии разграничения.

Постер / Фото из фейсбука фильма

Пять разбитых дорог. Пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных,

– отметили авторы ленты в описании к трейлеру.

"Плохие дороги" 2020 год: смотрите трейлер

Интересные факты об украинском фильме

Творческая команда картины

Драму сняли после того, как одноименный спектакль уже покорял театральные сцены. Наталья Ворожбит специально не приглашала на съемки фильма "Плохие дороги" актеров, которые вжились в роли главных героев драмы. В главных ролях: Игорь Колтовский, Андрей Лелюх.

Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов. Сценарий Наталья Ворожбит создавала после поездок в Восточную Украину. Там режиссер собрала немало документальных историй украинцев, когда работала над "Киборгами". Наталья Ворожбит сделала все для того, чтобы переосмыслить и подать события в Восточной Украине так, чтобы люди задумались над стереотипами, которые отложились в наших головах. Об интересных деталях ленты читайте в интервью с Натальей Ворожбит на Кино 24.

Кадр из фильма / Фото из Кинориума

Мировая и украинская премьеры ленты

Украинская премьера фильма состоялась на фестивале "Киевская неделя критики" в программе "Фокус: Украина-Франция". Наталья Ворожбит признана автором лучшего полнометражного дебюта. Режиссер получила Национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года". А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии. Также лента получила пятнадцать номинаций на кинопремию "Золота Дзиґа", церемония награждения состоится в июне, – сообщает проект "Новое украинское кино".

Мировая премьера драмы состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году. Там она получила премию Circolo del Cinema di Verona как "самая инновационная лента в конкурсе".

Кадр из фильма / Фото из Кинориума

Оскар-2022

Картина Натальи Ворожбит "Плохие дороги" будет представлять Украину на 94-й премии Оскар-2022 Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм". Об этом Украинский Оскаровский Комитет написал на своей фейсбук-странице.

Отзывы

Кинокритик Сергей Ксаверов называет фильм "одним из самых интересных" в украинском кино. По его словам, лента символизирует "ментальное состояние людей на этих дорогах";

читайте рецензию на фильм от Screen International;

обратите внимание на интервью Натальи Ворожбит для The Hollywood Reporter.

На территории Украины фильм доступен к просмотру на онлайн-платформах OLL.TV, SWEET.TV и Takflix.

Кадр из фильма / Фото из Кинориума