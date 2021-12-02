В HBO признались, какую сногсшибательную сумму "выбросили" за сериал, который так и не вышел

Бывший руководитель WarnerMedia Роберт Гринблатт поделился, что в 2018 году отменил первый приквел сериала "Игра престолов" – "Долгая ночь" (The Long Night). И хотя на него потратили первые 30 миллионов долларов, спин-оффу так и не суждено было выйти.

Согласно сюжету приквела, события должны были разворачиваться за 10 тысяч лет до событий оригинального сериала "Игра престолов". Именно тогда Белые ходоки ворвались в Вестерос. Для съемок были предложены такие актеры, как Джош Уайтхаус, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Джорджи Хенли и Наоми Эки.

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Компания HBO сняла тогда пилотируемую версию сериала и потратила на нее 30 миллионов долларов! Но Роберт Гринблатт пришел на съемочную студию, увидел результат работы и сказал, что это не впечатлит зрителя.

Они потратили более 30 миллионов долларов на пилот приквела "Игры престолов", который был в производстве, когда я только пришел туда. И когда я увидел его отрывок через несколько месяцев после своего назначения, я сказал Кейси (контент-директор HBO, – Showbiz 24): "Это просто не сработает, и я не думаю, что это соответствует обещаниям оригинального сериала". И он не возражал, что на самом деле было большим облегчением,

– признался Гринблатт.

Другому приквелу – быть

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Однако в 2022 году стриминговый сервис HBO Max обещает выпустить другой приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона" (House of the Dragon), где события будут происходить за 200 лет до главных. В сериале обещают показать минимум 10 серий и рассказать в них подробнее о доме Таргариенов.

"Дом драконов" 2022 – приквел "Игры престолов": смотреть тизер онлайн