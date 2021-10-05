Первый тизер "Дома дракона" – приквела "Игры престолов" – создатели опубликовали 5 октября, и его уже успели просмотреть почти 300 тысяч раз.

Интересно В приквеле "Игры Престолов" покажут аж 17 уникальных драконов

Боги, короли, огонь и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы,

– говорит закадровый голос, принадлежащий Мэтту Смиту, сыгравшему принца Деймона Таргариена.

"Дом дракона" 2022 – приквел "Игры престолов": смотреть тизер онлайн

О чем будет сериал "Дом дракона"

Сериал расскажет о доме Таргариенов – предков Дейнерис, которые правили Вестеросом на протяжении нескольких веков. Главным событием сериала должна стать гражданская война, известная как "Танец дракона", причиной которой стал династический кризис между двумя ветвями дома Таргариенов. "Танец" произошел после смерти Визериса I Таргариена, когда принцесса Рейнира Таргариен, которую поддерживает партия "черных", и принц Эйгон Таргариен, которого поддерживает партия "зеленых", одновременно объявили о своих правах на Железный трон.

Сериал обещает вместить минимум 10 серий, а премьера запланирована 2022 год. Известно, что над сериалом работает автор книги "Огонь и кровь" Джордж Мартин, на основе которой снят фильм, а также Мигель Сапочник, который был режиссером нескольких эпизодов оригинального сериала. В сериале также сыграют такие актеры:

Пэдди Консидайн – Визерис I Таргариен

– Визерис I Таргариен Эмма Д'Арси – Рейнира I Таргариен

– Рейнира I Таргариен Оливия Кук – Алисента Хайтауэр

– Алисента Хайтауэр Мэтт Смит – Деймон Таргариен

– Деймон Таргариен Рос Иванс – Отто Хайтауэр

– Отто Хайтауэр Соноя Мидзуно – Мисария

Съемки приквела к "Игре престолов"

Впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020-го, когда компания HBO объявила о будущих съемках "Дома дракона".

В июле 2021 года у одного из членов команды обнаружили коронавирус и съемки приостановили. Однако это продолжалось недолго и актеры снова вернулись к съемкам;

По состоянию на май 2021 года "Дом дракона" уже входит в 100 самых популярных сериалов на планете по рейтингу IMDb;