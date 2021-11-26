HBO выпустит сериал с The Weeknd и Лили-Роуз Депп о музыкальной индустрии

Американский канал HBO выпустит драматический сериал The Idol о музыкальной индустрии. В проекте примут участие известные артисты – певец The Weeknd, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп, актрисы Эми Саймец ("Кладбище домашних животных", "Чужой: Завет"), Элизабет Беркли ("Шоугерлз"), Энн Хеч ("Шесть дней, семь ночей") и другие.

Что известно о сериале

Известно, что проект находился в разработке с июня 2021 года. Главную роль в сериале играет Эйбел Тесфайе (The Weeknd). Он также выступил соавтором сценария. В центре сюжета – взаимоотношения между начинающей поп-певицей и лидером тайного культа, который владеет клубом в Лос-Анджелесе.

Не пропустите Премьера "Дом Гуччи": как на самом деле выглядели персонажи истории об убийстве – реальные фото

Когда нам представили The Idol, стало ясно, что этот взрывной, разоблачительный взгляд на культ музыкальной индустрии не похож на все, что HBO когда-либо делал,

– сказала Франческа Орси, вице-президент HBO Programming.

Певец The Weeknd выступит режиссером сериала и сыграет в нем главную роль, а поп-певицу изобразит дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. Остальной актерский состав пока держат в секрете.

Загадочное участие Бритни Спирс

Создатели не заявляли об участии в проекте Бритни Спирс, тем временем сама певица, которая недавно освободилась от опеки своего отца, заявила, что тоже снялась в этом сериале. Об этом она написала в своем инстаграме, пообещав, что зрители услышат множество хитов и увидят множество ярких кадров.

В то же время источники, близкие к Бритни, говорят, что ее не приглашали к участию в шоу HBO, и ее команда не уверена, какой фильм она имеет в виду в своей публикации.

Известно, что сериал будет состоять из шести эпизодов, а вот дата выхода пока не сообщается. Сериал находится в разработке с июня 2021 года.