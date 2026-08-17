Что посмотреть с Хайден Панеттьери: 6 ролей, которыми запомнилась актриса

После известия о смерти Хайден Панеттьери хочется вспомнить актрису не только по громким заголовкам о ее личной жизни, но и по ролям, благодаря которым ее полюбили зрители.

Как сообщает 24 Канал, Панеттьери, которая сегодня умерла, начала сниматься еще в детстве, а за годы карьеры успела побывать чирлидершей со суперспособностями, героиней подростковой комедии и участницей очередного кровавого кошмара с "Призрачным лицом". Короче, диапазон был серьезный. Собрали несколько фильмов и сериалов, в которых о ней точно стоит упомянуть.

"Герои"

Именно "Герои" сделали Панеттьери международной звездой. Она сыграла Клэр Беннет – на первый взгляд обычную школьницу, которая вдруг обнаруживает у себя способность к самоисцелению.

Пока другие герои сериала пытаются понять, что делать с своими способностями, Клэр параллельно пытается выжить в школе и скрыть от одноклассников одну маленькую деталь: ее практически невозможно убить.

"Герои": смотреть трейлер

"Вспоминая титанов"

В спортивной драме "Вспоминая титанов" Панеттьери сыграла одну из своих первых ролей в большом кино.

События разворачиваются в Вирджинии 1970-х годов, где интеграция школы и футбольной команды становится причиной серьезных конфликтов между игроками и местным сообществом.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о расовых предрассудках, командной работе и постепенном объединении людей, которые поначалу не хотели даже стоять рядом.

"Вспоминая Титанов": смотреть трейлер

"Достигни успеха: Все или ничего"

В подростковой комедии "Достигни успеха: Все или ничего" Панеттьери сыграла Камиллу – капитаншу школьной команды поддержки.

Сюжет традиционный: соперничество, тренировки, соревнования, новые друзья и необходимость доказать, что деньги и статус еще не гарантируют победу.

И так, если после "Героев" вам казалось, что Панеттьери уже окончательно закрепилась за чирлидингом, – вы не одиноки.

"Достигни успеха: Все или ничего": смотреть трейлер

"Крик 6"

В новой части истории в Вудсборо снова неспокойно, а Призрачное Лицо возвращается, чтобы напомнить героям: некоторые проблемы лучше было не откладывать на потом.

Кирби уже давно не школьница, а взрослая женщина, но встреча с маньяком в маске, похоже, не входит в список тех вещей, к которым можно привыкнуть.

"Крик 6": смотреть трейлер

"Код Желтый"

Одна из последних работ Панеттьери – триллер "Код Желтый" 2024 года.

Она сыграла Жак, которая вместе с Шейном в исполнении Тайлера Джеймса Уильямса пытается спасти похищенную восьмилетнюю девочку.

После сигнала "Янтарной тревоги" они начинают преследовать автомобиль подозреваемого. Дальше – опасная погоня, рискованные решения и классический вопрос триллеров: как далеко человек готов зайти, чтобы спасти незнакомого ребенка?

Фильм получил неоднозначные оценки, но остается одной из последних возможностей увидеть Панеттьери на экране.

"Код Желтый": смотреть трейлер

"Нэшвилл"

Еще одна роль, которую не стоит пропускать. Отдельно стоит упомянуть "Нэшвилл", где Панеттьери на протяжении шести сезонов играла певицу Джульетту Барнс. Именно этот сериал стал одной из самых значительных телевизионных работ актрисы.

"Нэшвилл": смотреть трейлер

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