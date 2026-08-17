Як повідомляє 24 Канал Панеттьєрі, яка сьогодні померла, почала зніматися ще дитиною, а за роки кар'єри встигла побути чирлідеркою із суперздібностями, героїнею підліткової комедії та учасницею чергового кривавого кошмару з Примарним Обличчям. Коротше, діапазон був серйозний. Зібрали кілька фільмів і серіалів, у яких її точно варто згадати.

"Герої"

Саме "Герої" зробили Панеттьєрі міжнародною зіркою. Вона зіграла Клер Беннет – звичайну на перший погляд школярку, яка раптом виявляє у себе надздібність до самозцілення.

Поки інші герої серіалу намагаються зрозуміти, що робити зі своїми силами, Клер паралельно намагається вижити у школі й приховати від однокласників маленьку деталь: її практично неможливо вбити.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Герої": дивитись трейлер

"Згадуючи Титанів"

У спортивній драмі "Згадуючи Титанів" Панеттьєрі зіграла одну з ранніх ролей у великому кіно.

Події розгортаються у Вірджинії 1970-х, де інтеграція школи та футбольної команди стає причиною серйозних конфліктів між гравцями та місцевою громадою.

Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про расові упередження, командну роботу та поступове об'єднання людей, які спочатку не хотіли навіть стояти поруч.

"Згадуючи Титанів": дивитись трейлер

"Досягни успіху: Все або нічого"

У підлітковій комедії "Досягни успіху: Все або нічого" Панеттьєрі зіграла Каміллу – капітанку шкільної команди підтримки.

Сюжет традиційний: суперництво, тренування, змагання, нові друзі та необхідність довести, що гроші й статус ще не гарантують перемогу.

І так, якщо після "Героїв" вам здавалося, що Панеттьєрі вже остаточно закріпилася за чирлідингом, – не вам одним.

"Досягни успіху: Все або нічого": дивитись терйлер

"Крик 6"

У новій частині історії Вудсборо знову неспокійно, а Примарне Обличчя повертається, щоб нагадати героям: деякі проблеми краще було не залишати на потім.

Кірбі вже давно не школярка, а доросла жінка, але зустріч із маніяком у масці, схоже, не входить до списку тих речей, до яких можна звикнути.

"Крик 6": дивитись трейлер

"Код Жовтий"

Одна з останніх робіт Панеттьєрі – трилер "Код Жовтий" 2024 року.

Вона зіграла Жак, яка разом із Шейном у виконанні Тайлера Джеймса Вільямса намагається врятувати викрадену восьмирічну дівчинку.

Після сигналу «Бурштинової тривоги» вони починають переслідувати автомобіль підозрюваного. Далі – небезпечна гонитва, ризиковані рішення та класичне питання трилерів: наскільки далеко людина готова зайти, щоб врятувати незнайому дитину?

Фільм отримав неоднозначні оцінки, але залишається однією з останніх можливостей побачити Панеттьєрі на екрані.

"Код Жовтий": дивитись трейлер

"Нешвілл"

Ще одна роль, яку не варто пропускати. Окремо варто згадати "Нешвілл", де Панеттьєрі протягом шести сезонів грала співачку Джульєтту Барнс. Саме цей серіал став однією з найбільших телевізійних робіт акторки.

"Нешвілл": дивитись трейлер

Також маємо для вас добірку крутих фільмів на всі часи ,які варто переглянути хоча б раз.



