После месяца молчания: Олег Сенцов вышел на связь и прокомментировал освобождение Херсона

Наш защитник Олег Сенцов почти месяц не создавал новых сообщений в фейсбуке, Однако сегодня он высказался об освободившемся украинском городе Херсоне.

Украинцы очень радуются возвращению Херсона, который украинские защитники освободили из рук захватчиков 11 ноября. Олег Сенцов, находящийся сейчас в горячей точке под Бахмутом, написал о своих ощущениях в фейсбуке.

Читайте еще "К нему стало чуть ближе": Сенцов рассказал, когда освободим Крым

Олег Сенцов прокомментировал увольнение Херсона

Защитник также искренне радуется уволенной украинской Херсонщине, но напомнил и о тех, сколько людей отдали свои жизни на нашу победу.

Освобождению Херсона невозможно не радоваться, как невозможно забыть всех тех, кто отдал за это свою жизнь в тех полях и посадках,

– написал Сенцов.

Украинцы написали под сообщением, что сегодня рыдают "от счастья и от боли за всех, кто отдал свою жизнь за свободу и свободу".



Олег Сенцов на войне / Фото из фейсбука защитника

Освобождение Херсона: коротко о главном

Вооруженные Силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В Минобороны заявили, что город почти полностью под контролем украинских войск.

Херсонцы со слезами на глазах и гордостью встретили в городе Украинские Вооруженные Силы. Люди собирались на площади, в руках держали сине-желтые флаги и встречали воинов с патриотическим настроением.

Как могут освободить Крым – мнение Сенцова

В интервью 24 каналу Сенцов ранее рассказал об освобождении Крыма. По его словам, зайти в Крым можно будет как военным способом, так и без него, все зависит от дальнейшей ситуации.

"Я уверен, что мы сможем переломить эту общину и освободить все территории, которые сейчас или раньше были оккупированы, и, возможно, зайти в Крым военным способом. Я также думаю, что, когда там начнутся очень серьезные политические внутренние процессы, Крым уже будет под бдительным оком ВСУ, что было показано на примере Джанкой и Новофедоровки, поэтому может быть и так, что мы разрешим этот вопрос даже без военной операции. Но я не исключаю, что, возможно, она и будет. Но то, что когда мы освободим Крым, это будет наша окончательная победа для меня, это понятно. Только вопрос: "Сколько на это нам нужно не недель, а лет?", – комментирует Сенцов.

Вас может заинтересовать – В освобожденном Херсоне раздался Гимн Украины: смотрите видео