Украинский военный и режиссер Олег Сенцов усердно следит за ситуацией в Крыму. По его словам, Крым должен вернуться с оккупации, а многие уже давно ждут увольнения.

Читайте наше интервью Эта война началась с Крыма и Крымом закончится – знаковое интервью с Олегом Сенцовым

В интервью 24 каналу Олег Сенцов ранее говорил, что эта война началась с Крыма и Крымом закончится". По его словам, нам важно освободить территорию: "Те украинцы, которые ждут освобождения, они там действительно остались. Их немного, но они есть и будут нам рады. А кто не будет — пусть уезжает или мирится с этой ситуацией.

Олег Сенцов о Крыме

"Крым – это территория Украины, которая признана международными договорами. Это историческая территория, на которой живут крымские татары, которые являются этническим коренным народом Украины и стремятся быть в составе Украины. Это наша земля. Мы поднимем наш флаг, а все, кто с этим не согласен, могут уезжать", – отмечал Олег Сенцов.

Где-то там, позади, любимый Крым. К нему стало немного ближе, но путь еще предстоит трудный. Но, надеюсь, что в следующем году мы тебя уволим, жди!,

– написал Олег Сенцов у себя в фейсбуке.

Сенцов на войне / Фото из фейсбука военного

Как могут освободить Крым – мнение Сенцова

В интервью 24 каналу Сенцов сказал, что зайти в Крым можно будет как военным способом, так и без него, все зависит от дальнейшей ситуации.

"Я уверен, что мы сможем переломить эту общину и освободить все территории, которые сейчас или раньше были оккупированы, и, возможно, зайти в Крым военным способом. Я также думаю, что, когда там начнутся очень серьезные политические внутренние процессы, Крым уже будет под бдительным оком ВСУ, что было показано на примере Джанкой и Новофедоровки, поэтому может быть и так, что мы решим этот вопрос даже без военной операции, но я не исключаю, что, возможно, она и будет. что, когда мы освободим Крым, это будет наша окончательная победа для меня, это понятно только вопрос: "Сколько на это нам нужно не недель, а лет?", - комментирует Сенцов.