Український військовий та режисер Олег Сенцов ретельно слідкує за ситуацією у Криму. За його словами, Крим повинен повернутись з окупації, а багато людей вже давно чекають на звільнення.

Читайте наше інтерв’ю Ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться, – знакове інтерв’ю з Олегом Сенцовим

В інтерв'ю 24 каналу Олег Сенцов раніше говорив, що ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться". За його словами, нам важливо звільнити територію: "Ті українці, які чекають звільнення, вони там насправді залишилися. Їх небагато, але вони є, і будуть нам раді. А хто не буде — хай виїжджає або мириться з цією ситуацією".

Олег Сенцов про Крим

"Крим – це територія України, яка визнана міжнародними договорами. Це історична територія, на якій живуть кримські татари, які є етнічним корінним народом України та прагнуть бути в складі України. Це наша земля. Ми підіймемо наш прапор, а всі, хто з цим не згодний, можуть виїжджати", – зазначав Олег Сенцов.

Десь там, позаду, улюблений Крим. До нього стало трохи ближче, але шлях ще треба пройти важкий. Але, сподіваюсь, що наступного року ми тебе звільнимо, чекай!,

– написав Олег Сенцов у себе у фейсбуці.

Сенцов на війні / Фото з фейсбуку військового

Як можуть звільнити Крим – думка Сенцова

В інтерв'ю 24 каналу Сенцов сказав, що зайти в Крим можна буде як у військовий спосіб, так і без нього, все залежить від подальшої ситуації.

"Я впевнений, що ми зможемо переламати цю громаду і звільнити всі території, які зараз чи раніше були окуповані, і, можливо, зайти в Крим у військовий спосіб. Я також думаю, що, коли там почнуться дуже серйозні політичні внутрішні процеси, Крим уже буде під пильним оком ЗСУ, що було показано на прикладі Джанкою та Новофедорівки. Тому може бути й так, що ми розв’яжемо це питання навіть без військової операції. Але я не відкидаю того, що, можливо, вона й буде. Але те, що, коли ми звільнимо Крим, це буде наша остаточна перемога для мене, це зрозуміло. Тільки питання: "Скільки на це нам потрібно не тижнів, а років?", – коментує Сенцов.