Українці надзвичайно радіють поверненню Херсона, який українські захисники визволили з рук загарбників 11 листопада. Олег Сенцов, який зараз знаходиться у гарячій точці під Бахмутом, написав про свої відчуття у фейсбуці.

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Олег Сенцов прокоментував звільнення Херсона

Захисник також щиро радіє звільненій українській Херсонщині, але нагадав й про тих, скільки людей віддали свої життя на нашу перемогу.

Звільненню Херсона неможливо не радіти, як і неможливо забути усіх тих, хто віддав за це своє життя у тих полях та посадках,

– написав Сенцов.

Українці написали під дописом, що сьогодні ридають "від щастя та від болю за всіх, хто віддав своє життя за волю і свободу".



Олег Сенцов на війні / Фото з фейсбуку захисника

Звільнення Херсона: коротко про головне

Збройні Сили України 11 листопада зайшли в Херсон. У Міноборони заявили, що місто майже повністю під контролем українських військ.

Херсонці зі сльозами на очах та гордістю зустріли у місті Українські Збройні Сили. Люди збиралися на площі, в руках тримали синьо-жовті прапори та зустрічали воїнів з патріотичним настроєм.

Як можуть звільнити Крим – думка Сенцова

В інтерв'ю 24 каналу Сенцов раніше розповів про звільнення Криму. За його словами зайти в Крим можна буде як у військовий спосіб, так і без нього, все залежить від подальшої ситуації.

"Я впевнений, що ми зможемо переламати цю громаду і звільнити всі території, які зараз чи раніше були окуповані, і, можливо, зайти в Крим у військовий спосіб. Я також думаю, що, коли там почнуться дуже серйозні політичні внутрішні процеси, Крим уже буде під пильним оком ЗСУ, що було показано на прикладі Джанкою та Новофедорівки. Тому може бути й так, що ми розв’яжемо це питання навіть без військової операції. Але я не відкидаю того, що, можливо, вона й буде. Але те, що, коли ми звільнимо Крим, це буде наша остаточна перемога для мене, це зрозуміло. Тільки питання: "Скільки на це нам потрібно не тижнів, а років?", – коментує Сенцов.

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