Зарабатывает 776 долларов в месяц: бывший муж Хэлли Берри требует от актрисы огромную сумму

Бывший супруг Хэлли Берри, французский актер Оливье Мартинес, требует от звезды 240 тысяч долларов на оплату услуг адвокатов. При этом собственные доходы актера, если верить судебным документам, выглядят довольно скромно.

Как сообщает TMZ, 60-летний Мартинес обратился в суд с требованием обязать бывшую жену покрыть его судебные издержки. Причиной стал затянувшийся спор об опеке над их 13-летним сыном Масео.

В общей сложности актер просит 240 тысяч долларов. Из них более 176 тысяч нужны для погашения уже накопленных долгов перед адвокатами, а еще почти 64 тысячи – на будущие судебные расходы.

Самое интересное начинается в финансовой декларации Мартинеса. По словам актера, он получает в среднем всего 776 долларов в месяц от повторного использования своих предыдущих работ. В то же время его ежемесячные расходы составляют примерно 17,5 тысячи долларов.

На банковских счетах Мартинеса, согласно представленным документам, находится около 43 тысяч долларов. Поэтому бывший муж Берри настаивает, что самостоятельно оплачивать услуги адвокатов больше не может.

Что происходит между Хэлли Берри и ее бывшим мужем

Финансовые претензии появились всего через несколько дней после очередного судебного решения об опеке над сыном бывших супругов.

29 октября судья из Лос-Анджелеса отменила временный запретительный приказ в отношении Берри и отклонила просьбу Мартинеса сделать его постоянным. Суд пришел к выводу, что необходимых доказательств для такого решения недостаточно.

В то же время суд оставил в силе временный порядок опеки, согласно которому мальчик преимущественно проживает с отцом. Встречи Берри с сыном пока ограничены, а ночевки в ее доме не разрешены.

Ранее Мартинес обвинял актрису в ненадлежащем обращении с сыном. Хэлли Берри категорически опровергла эти обвинения.