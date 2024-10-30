Один из интересных способов провести Хэллоуин – посмотреть тематический фильм ужасов. Кино 24 расскажет о лентах, которые в хэллоуинскую ночь можно найти на Netflix.

К слову 3 новые романтические комедии, которые обязательно надо смотреть в паре

"Прочь"

Фильм рассказывает о темнокожем юноше Крисе, который приезжает к родителям своей девушки в гости. Сначала они кажутся ему доброжелательными. Но впоследствии Крис наблюдает, что каждый родственник скрывает какую-то тайну. Он начинает чувствовать себя как в ловушке.

"Прочь": смотрите трейлер онлайн

"Крик"

Культовый фильм рассказывает о группе подростков, что становится жертвой загадочного убийцы в маске. Неуловимый маньяк угрожает Сидни Прескотт, мать которой год назад трагически умерла.

"Крик": смотрите трейлер онлайн

"Хэллоуин" (2018)

Фильм-слэшер является продолжением первой киноленты 1978 года и одновременно 5 частью франшизы. События разворачиваются через 40 лет после ужасных преступлений Майкла Майерса. Лори Строуд, которой удалось избежать убийства, уже стала бабушкой. Но даже в старости она продолжает вспоминать день, когда маньяк убил ее друзей. Безосновательные страхи Лори вдруг становятся реальностью.

"Хэллоуин": смотрите трейлер онлайн

"M3GAN"

Инженер Джемма создала куклу-робота, который наделен искусственным интеллектом и может стать компаньоном для ребенка. Когда в автокатастрофе погибают близкие Джеммы, она становится опекуншей племянницы Кэди. Девушка дарит ей куклу, не подозревая, какие последствия это может иметь впоследствии.

"M3GAN": смотрите трейлер онлайн

"Мононоке"

Этот фильм ужасов понравится поклонникам аниме. Он рассказывает о двух молодых женщинах, попадающих в гарем. Они сталкиваются с мстительным духом, понять и нейтрализовать которого может лишь таинственный аптекарь.

"Мононоке": смотрите трейлер онлайн

"Счастливого дня смерти"

Фильм, в котором соединились ужасы и комедия, рассказывает о студентке, которая застряла в цикле дней. Она вынуждена переживать свое убийство снова и снова, пока не разгадает, кто за этим стоит.

"Счастливого дня смерти": смотрите трейлер онлайн

"У нас есть призрак"

Семья переезжает в новый дом и обнаруживает, что в нем живет призрак по имени Эрни. Они решают выложить эту историю интернет – так призрак становится знаменитостью. Однако теперь им придется столкнуться с негативными последствиями популярности.

"У нас есть призрак": смотрите трейлер онлайн

"Монстры на каникулах"

Поклонникам легкого анимационного кино предлагаем посмотреть комедию о монстрах, которые пытаются провести отпуск в специальном отеле. Когда в их мир попадает обычный парень, все кардинально меняется.

"Монстры на каникулах": смотрите трейлер онлайн