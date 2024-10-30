Один із цікавих способів провести Геловін – переглянути тематичний фільм жахів. Кіно 24 розповість про стрічки, які у геловінську ніч можна знайти на Netflix.

До слова 3 нові романтичні комедії, які обов’язково треба дивитися в парі

"Пастка"

Фільм розповідає про темношкірого юнака Кріса, який приїжджає до батьків своєї дівчини у гості. Спершу вони видаються йому доброзичливими. Та згодом Кріс спостерігає, що кожен родич приховує якусь таємницю. Він починає почуватись як у пастці.

"Пастка": дивіться трейлер онлайн

"Крик"

Культовий фільм розповідає про групу підлітків, що стає жертвою загадкового вбивці в масці. Невловимий маніяк загрожує Сідні Прескотт, мати якої рік тому трагічно померла.

"Крик": дивіться трейлер онлайн

"Хелловін" (2018)

Фільм-слешер є продовженням першої кінострічки 1978 року та водночас 5 частиною франшизи. Події розгортаються через 40 років після жахливих злочинів Майкла Маєрса. Лорі Строуд, якій вдалося уникнути вбивства, вже стала бабусею. Та навіть у старості вона продовжує згадувати день, коли маніяк вбив її друзів. Безпідставні страхи Лорі раптом стають реальністю.

"Хелловін": дивіться трейлер онлайн

"M3GAN"

Інженерка Джемма створила ляльку-робота, що наділений штучним інтелектом і може стати компаньйоном для дитини. Коли в автокатастрофі гинуть близькі Джемми, вона стає опікункою племінниці Кеді. Дівчина дарує їй ляльку, не підозрюючи, які наслідки це може мати згодом.

"M3GAN": дивіться трейлер онлайн

"Мононоке"

Цей фільм жахів сподобається прихильникам аніме. Він розповідає про двох молодих жінок, що потрапляють до гарему. Вони стикаються з мстивим духом, зрозуміти та нейтралізувати якого може лиш таємничий аптекар.

"Мононоке": дивіться трейлер онлайн

"Щасливий день смерті"

Фільм, у якому поєдналися жахи та комедія, розповідає про студентку, яка застрягла у циклі днів. Вона змушена переживати своє вбивство знову і знову, поки не розгадає, хто за цим стоїть.

"Щасливий день смерті": дивіться трейлер онлайн

"У нас є привид"

Сім'я переїжджає в новий будинок і виявляє, що у ньому живе привид на ім'я Ерні. Вони вирішують викласти цю історію інтернет – так привид стає знаменитістю. Однак тепер їм доведеться стикнутися з негативними наслідками популярності.

"У нас є привид": дивіться трейлер онлайн

"Монстри на канікулах"

Прихильникам легкого анімаційного кіно пропонуємо переглянути комедію про монстрів, які намагаються провести відпустку у спеціальному готелі. Коли до їхнього світу потрапляє звичайний хлопець, все кардинально змінюється.

"Монстри на канікулах": дивіться трейлер онлайн