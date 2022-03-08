Как сообщает 24 канал, Президент Украины на видео, которое распространил Хью Джекман, называет Россию государством-террористом и призывает мир остановить власть оккупанта, который уже 12-й день издевается над гражданским населением Украины.

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Таким образом, актер поддержал позицию Зеленского и Украину, как и многие его коллеги Голливуда.

Важно. Поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.

Призыв Президента Украины к действию,

– написал Джекман.