Как сообщает 24 канал, Президент Украины на видео, которое распространил Хью Джекман, называет Россию государством-террористом и призывает мир остановить власть оккупанта, который уже 12-й день издевается над гражданским населением Украины.
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Таким образом, актер поддержал позицию Зеленского и Украину, как и многие его коллеги Голливуда.
Призыв Президента Украины к действию,
– написал Джекман.
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