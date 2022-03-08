Як повідомляє 24 канал, Президент України на відео, яке поширив Г'ю Джекман, називає Росію державою-терористом та закликав світ зупинити владу окупанта, який вже 12-ий день знущається над цивільним населенням України.
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Таким чином, актор підтримав позицію Зеленського та Україну, як і багато інших його колег Голлівуду.
Заклик Президента України до дії,
– написав Джекман.
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