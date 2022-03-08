Як повідомляє 24 канал, Президент України на відео, яке поширив Г'ю Джекман, називає Росію державою-терористом та закликав світ зупинити владу окупанта, який вже 12-ий день знущається над цивільним населенням України.

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Таким чином, актор підтримав позицію Зеленського та Україну, як і багато інших його колег Голлівуду.

Важливо. Підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.

Заклик Президента України до дії,

– написав Джекман.