Хью Джекман опубликовал обращение Зеленского о призыве к решительным действиям
8 марта 2022 , 13:32Читати новину українською
Голливудский актер Гью Джекман обнародовал у себя на официальном сайте в инстаграмме видео-обращения Владимира Зеленского. Детальнее на Кино 24.
Как сообщает 24 канал, Президент Украины на видео, которое распространил Хью Джекман, называет Россию государством-террористом и призывает мир остановить власть оккупанта, который уже 12-й день издевается над гражданским населением Украины.
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Таким образом, актер поддержал позицию Зеленского и Украину, как и многие его коллеги Голливуда.Важно. Поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.
Призыв Президента Украины к действию,
– написал Джекман.
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