Хью Лори, сыгравший доктора Грегори Хауса, поддерживает Украину

Продолжается 7-й день войны. Мировые знаменитости все больше поддерживают украинскую армию, помогают беженцам и выражают слова поддержки. Знаменитый Хью Лори также показал свою поддержку Украины в твиттере.

Актер, сыгравший "Доктора Хауса", опубликовал у себя в твиттере украинский флаг.

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Вот и все. Больше никаких наблюдений о собаках и погоде,

– написал Хью Лори в твиттере.

Как известно, актер очень любил писать о разных породах собак и погоде в своем блоге.



Хью Лори поддержал Украину / Скриншот твиттеру актера

Напомним, что поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Шеннен Доэрти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.

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