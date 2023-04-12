От Иисуса Христа до Джокера: 5 потрясающих перевоплощений Хоакина Феникса

Он не просто перевоплощается – на время съемок прославленный актер Хоакин Феникс становится своим персонажем. Так что на что он готов ради своих героев – узнайте ниже.

Да-да, он становится совсем другим человеком – именно поэтому зрители либо обожают Феникса, либо ненавидят его. Как актеру это удается? Узнайте в материале 24 Канала.

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Таинственное превращение в Бо Васермана

"Все страхи Бо"

С 27 апреля поклонники творчества актера увидят его в новом фильме "Все страхи Бо" режиссера Ари Астера. И уже сейчас известно несколько самых противоречивых фактов и слухов о том, как знаменитый Феникс работал над ролью.

Сам режиссер рассказал, как на одной из съемок актер потерял сознание. В довольно напряженной сцене снимали актрису Петти Люпон, но в последний момент Хоакин вдруг просто упал, испортив кадр.

Режиссер Ари Астер признался, что разозлился тогда – потому что долго работали над сценой и отснятое было почти идеальным.

Я понял, что дела плохи, потому что он позволял людям прикасаться к себе и ухаживать за собой. Дело в том, что он потерял сознание на чужой съемке, где просто помогал, но был во всем этом настолько, что потерял сознание. Это очень поэтично,

— подытожил режиссер.

А вот актриса Паркер Поузи рассказала, что была поражена физическим превращением Феникса в персонажа Бо. "По краю глаза я увидела, как кто-то вошел в мой трейлер. Я решила, что это уборщица – в фигуре было что-то грустное и мрачное. Но потом я разглядела и засмеялась – ведь это был Хоакин".

Коллеги из фильма, а среди них были и знаменитые актеры бродвейских театров – стали свидетелями того, как актер Феникс входит и выходит из образа героя Бо по собственному желанию. И критики, и первые зрители уже сравнивают Бо с другим известным персонажем – самим Джокером. И прочат актеру номинацию на Оскар!

Сам же Феникс пока ничего не рассказывает о своем герое Бо. Ждем фильм – и новых откровений о съемках.

"Все страхи Бо": смотрите трейлер фильма

Репетировал смех и сбросил два десятка килограммов

"Джокер"

История о превращении актера в Джокера уже стала легендой. За короткое время актер сбросил более 20 килограммов, и, как он сам рассказывает, это повлияло на его психику. Он стал опасаться людей, часто на площадке бормотал что-то нераздельное, а главное – ему самому стало казаться, что он сходит с ума. При этом актер прерывал интервью с журналистами из-за некорректных вопросов, мог не замечать коллег и даже как-то покинул съемочную площадку посреди процесса!

Кстати, его гражданская жена – актриса Руни Мара рассказала, что за несколько месяцев до съемок Хоакин без конца просматривал видео из психиатрических клиник, наблюдая за поведением больных людей. Часами репетировал смех своего героя, который придумал сам… Но результат того стоил: фильм стал событием в киномире, а сам актер получил за роль Джокера Оскар.

"Джонер": смотрите трейлер

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Откликался только на имя своего персонажа

"Переступить границу"

Лента рассказывает об известном кантри-певеце Джонни Кэша, на которого актер Феникс совсем не похож. Однако он умудрился ввести себя в такое состояние, что буквально воплотился у знаменитого певца! Хоакин много читал и смотрел разных видео о своем персонаже, а на площадке отзывался только на имя JR (настоящее имя Джонни) и, казалось, забыл о своем собственном. А также не расставался с гитарой, брал уроки вокала и стал петь профессионально. И даже те люди, которые помнили Джонни Кэша, были просто поражены тем, как Феникс превратился в их кумира.

Наслушавшись всех этих историй, актриса Эми Райан ожидала, что и на съемках фильма "Все страхи Бо" ей придется называть Феникса как героя фильма Бо… Но нет, на этот раз он решил остаться собой.

"Переступить границу": смотрите трейлер

Актер, тушащий пожары

"Огненная лестница"

Когда 30-летнему Хоакину Фениксу предложили роль пожарного в драме "Огненная лестница" – он сразу согласился. Но просто читать мемуары ему показалось недостаточным – Феникс отправился на курсы пожарных! Некоторое время он изучал теорию, а затем вместе со своими одногруппниками ездил на вызовы, чтобы сражаться с огнем и спасать людей. Возможно, кому-то это и показалось странным, но только не Хоакину, привыкшему искать и работать в кадре практически идеально.

Роль довольно тяжелая – Феникс играет пожарного Джека Моррисона, который оказывается в огненной ловушке, и чтобы спасти членов своей команды, он приказывает им отступить…

"Огненная лестница": смотрите трейлер

В роли Иисуса Христа

"Мария Магдалина"

У знаменитого Феникса есть и такой опыт – несколько лет назад он согласился выступить в роли самого Сына Божьего. Актер внимательно изучил все Евангелия, заметив многочисленные разногласия в них. Также морил себя тяжелым голодом – ведь съемки происходили на Сицилии. Сам актер признавался, что был готов убежать на другой конец острова ради тарелки домашней пасты! Он действительно исчезал, но чтобы побыть в одиночестве, подумать и вжиться в такой необычный образ.

Кстати, в этом фильме он снимался со своей будущей женой Руни Марой – они уже были в романтических отношениях.

Режиссер Гарт Дэвис добавил, что предоставил Фениксу полную свободу, понимая, что поэтому очень непросто найти и воплотить своего персонажа.

"Мария Магдалина": смотрите трейлер