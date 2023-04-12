Так-так, він стає зовсім іншою людиною – саме тому глядачі або обожнюють Фенікса, або ненавидять його. Як актору це вдається? Дізнавайтеся в матеріалі 24 Каналу.

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Таємниче перетворення на Бо Васермана

"Усі страхи Бо"

З 27 квітня шанувальники творчості актора побачать його у новому фільмі "Усі страхи Бо" режисера Арі Астера. І вже зараз відомо декілька найсуперечливіших фактів і чуток щодо того, як славетний Фенікс працював над роллю.

Сам режисер розповів, як на одній зі зйомок актор знепритомнів. У досить напруженій сцені знімали акторку Петті Люпон, але в останню мить Хоакін раптом просто впав, зіпсувавши кадр.

Режисер Арі Астер зізнався, що розлютився тоді – бо довго працювали над сценою та й відзняте було майже ідеальним.

Я зрозумів, що справи погані, бо він дозволяв людям торкатися себе і доглядати себе. Річ у тому, що він втратив свідомість на чужій зйомці, де просто допомагав, але був у всьому цьому настільки, що знепритомнів. Це дуже поетично,

— підсумував режисер.

А от акторка Паркер Поузі розповіла, що була вражена фізичним перетворенням Фенікса на персонажа Бо. "Краєм ока я побачила, як хтось увійшов до мого трейлеру. Я вирішила, що це прибиральниця – у фігурі було щось сумне і похмуре. Але потім я роздивилася і засміялася – адже це був Хоакін".

Колеги з фільму, а серед них були й імениті актори бродвейських театрів – стали свідками того, як актор Фенікс входить та виходить з образу героя Бо за власним бажанням. І критики, і перші глядачі вже порівнюють Бо з іншим відомим персонажем – самим Джокером. І пророкують актору номінацію на Оскар!

Сам же Фенікс поки що нічого не розповідає про свого героя Бо. Чекаємо на фільм – і на нові одкровення про зйомки.

"Усі страхи Бо": дивіться трейлер фільму

Репетирував сміх і скинув два десятки кілограмів

"Джокер"

Історія про перетворення актора на Джокера вже стала легендою. За короткий час актор скинув понад 20 кілограмів, і як він сам розповідає – це вплинуло на його психіку. Він став побоюватися людей, часто на майданчику бурмотів щось нероздільне, а головне – йому самому стало здаватися, що він божеволіє. При цьому актор переривав інтерв’ю з журналістами через некоректні питання, міг не помічати колег і навіть якось залишив знімальний майданчик посеред процесу!

До речі, його громадянська дружина – акторка Руні Мара розповіла, що за кілька місяців до зйомок Хоакін без кінця переглядав відео із психіатричних клінік, спостерігаючи за поведінкою хворих людей. Годинами репетирував сміх свого героя, який вигадав сам… Але результат був того вартий: фільм став подією у кіносвіті, а сам актор отримав за роль Джокера Оскар.

"Джонер": дивіться трейлер

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Відгукувався лише на ім'я свого персонажа

"Переступити межу"

Стрічка розповідає про відомого кантрі-співака Джонні Кеша, на якого актор Фенікс зовсім не схожий. Однак він примудрився ввести себе в такий стан, що буквально втілився у знаменитого співака! Хоакін багато читав і дивився різних відео про свого персонажа, а на майданчику відгукувався лише на ім'я JR (справжнє ім'я Джонні) і, здавалося, забув про своє власне. А також не розлучався з гітарою, брав уроки вокалу та став співати професійно. І навіть ті люди, що пам’ятали Джоні Кеша, були просто вражені тим, як Фенікс перетворився на їхнього кумира.

Наслухавшись усіх цих історій, актриса Емі Райан, очікувала, що і на зйомках фільму "Усі страхи Бо" їй доведеться називати Фенікса як героя фільму Бо… Але ні, цього разу він вирішив залишитися собою.

"Переступити межу": дивіться трейлер

Актор, який гасить пожежі

"Вогняна драбина"

Коли 30-річному Хоакіну Феніксу запропонували роль пожежника у драмі "Вогняна драбина" – він відразу погодився. Але просто читати мемуари йому здалося недостатнім – Фенікс подався на курси пожежників! Якийсь час він вивчав теорію, а потім разом зі своїми одногрупниками їздив на виклики, щоб боротися з вогнем і рятувати людей. Можливо, комусь це і видалося дивним, але тільки не Хоакіну, який звик шукати й працювати в кадрі практично ідеально.

Роль досить важка – Фенікс грає вогнеборця Джека Моррісона, який опиняється у вогняній пастці, і щоб врятувати членів своєї команди, він наказує їм відступити…

"Вогняна драбина": дивіться трейлер

У ролі Ісуса Христа

"Марія Магдалина"

Знаменитий Фенікс має і такий досвід – кілька років тому він погодився виступити в ролі самого Сина Божого. Актор уважно вивчив усі Євангелія, помітивши численні розбіжності в них. Також морив себе голодом, що було важко – адже зйомки відбувалися на Сицилії. Сам актор зізнавався, що був готовий втекти на інший кінець острова заради тарілки домашньої пасти! Він і справді зникав, але щоб побути на самоті, подумати та вжитися в такий незвичний образ.

До речі, у цьому фільмі він знімався зі своєю майбутньою дружиною Руні Марою – тоді вони вже були в романтичних стосунках.

Режисер Гарт Девіс додав, що надав Феніксові повну свободу, розуміючи, що тому дуже непросто знайти й втілити свого персонажа.

"Марія Магдалина": дивіться трейлер