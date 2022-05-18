В интервью программы "Звездный путь" актриса сказала , что учит немецкий. Чтобы волонтерить, нужно знать язык страны, хотя дается ему это нелегко. Кроме этого, по приезде в Германию, у нее случился нервный срыв, в связи с чем она обратилась к психологу, передает 24 канал.

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Дарья Петрожицкая рассказала о жизни, которую изменила война, и выезде в Германию

Артистка объяснила, что очень скучает по жизни в родной Украине. Как только она приехала в другую страну, у нее было паническое состояние, а потом постоянно лились слезы.

В разговоре со своим психологом звезда отметила: "Со мной что-то не так, я не могу с собой справиться. Дайте мне какие-нибудь лекарства, пропишите". Но психолог сказала, что "ничего не нужно и так должно быть – еще поплачешь и не раз...".

Дарья Петрожицкая рассказала, что сейчас стала достаточно сентиментальной. В частности, недавно она просматривала любимый фильм о Евровидении "Огненная сага". В конце фильма, на финальной песне, актриса расплакалась, вспомнив о гастролях в Украине и своих коллегах.

"Я думаю, как же было хорошо в этих автобусах мотыляться два часа, чтобы сыграть спектакль. Как это было здорово... И я эту песню как услышала, и так накрыло...",

– поделилась она.

Кроме того, Петрожицкая отметила, что ее прямо "распирает" от мужества украинцев и лидерства Зеленского. Также она гордится защитниками нашей страны и волонтерами.

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Напомним, с первого дня войны каждый украинец помогает в борьбе с врагом: работает, волонтерит, защищает Украину в ВСУ. Многие знаменитости переходят с русского на украинский язык общения. Артисты призывают помнить, какие зверства совершает оккупант на наших землях и никогда не прощать.

Недавно украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов опубликовал в инстаграме ролик с украинскими звездами и кадрами войны украинцев за свободу и независимость. Чтобы просмотреть его, перейдите по ссылке.