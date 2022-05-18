В інтерв’ю програми "Зірковий шлях" акторка сказала, що вчить німецьку. Щоб волонтерити, потрібно знати мову країни, хоч дається їй це нелегко. Крім цього, після приїзду в Німеччину, в неї трапився нервовий зрив, у зв'язку з чим вона звернулася до психолога, передає 24 канал.

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Дар’я Петрожицька розповіла про життя, яке змінила війна, та виїзд до Німеччини

Артистка пояснила, що дуже сумує за життям у рідній Україні. Щойно вона приїхала в іншу країну, у неї був панічний стан, а потім постійно лилися сльози.

У розмові зі своїм психологом зірка зазначила: "Зі мною щось не так, я не можу з собою впоратися. Дайте мені якісь ліки, пропишіть". Але психолог сказала, що "нічого не потрібно і так має бути – ще поплачеш і не раз...".

Дар’я Петрожицька розповіла, що зараз стала доволі сентиментальною. Зокрема нещодавно вона переглядала улюблений фільм про Євробачення "Вогняна сага". Наприкінці стрічки, на фінальній пісні, акторка розплакалася, згадавши про гастролі в Україні та своїх колег.

"Я думаю, як же було добре в цих автобусах мотилятися дві години, щоб зіграти виставу. Як це було чудово... І я цю пісню як почула, і так накрило...",

– поділилася вона.

Крім цього, Петрожицька зазначила, що її прямо "розпирає" від мужності українців та лідерства Зеленського. А також вона пишається захисниками нашої країни та волонтерами.

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Нагадаємо, з першого дня війни кожен українець допомагає у боротьбі з ворогом: працює, волонтерить, захищає Україну в ЗСУ. Багато знаменитостей переходять з російської на українську мову спілкування. Артисти закликають пам’ятати, які звірства робить окупант на наших землях і ніколи не пробачати.

Нещодавно український актор та телеведучий Юрій Горбунов опублікував в інстаграмі ролик з українськими зірками та кадрами війни українців за нашу свободу та незалежність. Щоб переглянути його, переходьте за посиланням.