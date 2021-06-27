Хочу платье, как у кинозвезды: подборка культовых свадебных платьев из фильмов

В один из особых дней в своей жизни каждый хочет выглядеть особенно, чтобы как в кино! Редакция Кино 24 сделала подборку свадебных платьев, чтобы вы смогли выбрать свое лучшее и почувствовать себя кинозвездой на своем празднике.

Мы собрали наиболее актуальные свадебные образы кинематографических невест. От себя добавим, что образы можно комбинировать, дополнять или упрощать. Вдохновляйтесь, творите, смотрите киноленты – и не забывайте, что вы прекрасны!

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Одри Хепберн в фильме "Забавная мордашка" (Funny Face, 1959)

Коллаборация Одри Хепберн и Юбера де Живанши – самая прочная за всю историю моды и кинематографа. Вершина творения мастера для Одри – свадебный образ из картины "Забавная мордашка". Силуэт new look, революционная миди-длина, фата в виде капюшона и минимум декора – классика всегда в моде и актуальна.



Одри Хепберн в свадебном платье от Живанши / IMDb

Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" (Friends, 1994)

В первой серии сериала "Друзья" героиня Дженнифер Энистон – Рейчел Грин – появляется в легендарной кофейне в свадебном платье. Ведь по сюжету она сбежала с собственной свадьбы. И хоть в сериале Кортни Кокс и Лиза Кудроу на протяжении сюжета не один раз примеряют образ невесты, стоит в этом списке оставить лишь уникальный стиль платья Рейчел. Обнаженные плечи, спущенные лямки платья, пышная юбка, расшитое жемчугом бюстье – именно такой силуэт подчеркнет талию каждой девушки. Образ довершает оригинальная диадема с фатой – это вариант для девушки, которой нужно все здесь и сейчас.



Образ невесты Дженнифер Энистон / IMDb

Джулия Робертс в фильме "Сбежавшая невеста" (Runaway Bride, 1999)

У героини Джулии Робертс в этом фильме было 4 свадебных образа. Но стоит остановиться только на том платье, которое оказалось в итоге именно тем "счастливым". Выразительный ажур на декольте и подоле платья, но скромное бюстье и атлас – это вариант для тех, кто любит простоту и элегантность.



Джулия Робертс в свадебном платье / IMDb

Дженнифер Лоуренс в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (The Hunger Games: Catching Fire, 2013)

Художник по костюмам саги "Голодные игры" Триш Саммервилл знала, что венчальный образ для Китнисс Эвердин должен быть особенным и магическим. Именно поэтому главными техниками при его создании стала драпировка, которая щедро украшает пышную юбку. Мягкие и округлые складки юбки прекрасно дополнены особым декором бюстье. Такой образ подойдет для смелых и дерзких невест, которые убеждены: свадьба – это звездный час невесты.



Дженифер Лоуренс в свадебном образе / IMDb

Кристен Стюарт в фильме "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1" (The Twilight Saga: Breaking Dawn. Part 1, 2011)

Несмотря на подростковость сюжета саги о вампирах, свадебное платье Беллы Свон стало одним из самых популярных среди других свадебных образов в кино. Атласное приталенное произведение с вставками кружева, длинными рукавами и открытой спиной в стиле 20-х годов ХХ века создал модный дом Carolina Herrera. Платье подчеркнет женственность, стройность и придаст изысканности образу невесты.



Свадебный образ Кристен Стюарт / Коллаж 24 канала

Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон в фильме "Война невест" (Bride Wars, 2009)

Оба платья для легендарного фильма создала американский дизайнер Вера Вонг. Модельер создавала образы для многих известных лиц из американского истеблишмента. Поэтому в фильме мы видим скромный силуэт "рыбкой" с едва заметной драпировкой в образе героини Энн Хэтэуэй – для тех, кто по характеру скромные и взвешенные. Тогда как на героине Кейт Хадсон мы видим простое бюстье, но очень пышную юбку из мягкого фатина – образ для смелых и уверенных, но одновременно нежных.



Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон в платьях Веры Вонг / Коллаж 24 канала