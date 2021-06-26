В 2021 году поклонники сериала "Игра престолов" празднуют так называемую железную годовщину с даты премьеры первого сезона сериала. Американский телесериал от HBO в жанре фэнтези стал самой успешной экранизацией цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина по количеству просмотров.

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Также в 2021 году стало известно, что HBO сейчас работает над экранизацией другой книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Приквел "Игры престолов" получил название "Дом Дракона", а его сюжет будет рассказывать о династии Таргариенов.

Как изменились звезды "Игры престолов" и где их можно увидеть сейчас

Эмилия Кларк – роль Дейенерис Таргариен, Кхалиси

Неопалимая Мать Драконов в 2010 году была утверждена на роль, после отказа от участия в проекте Тамзин Мерчант, которая планировалась на эту роль ранее (английская актриса, которая известна ролями в фильмах "Гордость и предубеждение", "Джейн Эйр", сериалах "Тюдоры"). Сейчас актриса задействована в проекте для стримингового сервиса Disney Plus – "Тайное вторжение" (Secret Invasion) – американский вебсериал, основанный главным образом на одноименных комиксах от Marvel, относящийся к пятой фазе Киновселенной Marvel.

С 2020 года по сегодняшний день Эмилия Кларк является глобальным амбассадором американского бренда уходовой косметики Clinique.

Я горжусь званием глобального амбассадора Clinique. Я давно пользуюсь средствами этого бренда для ухода за кожей, и войти в его семью – большая честь для меня,

– заверила актриса.



Эмилия Кларк в первом сезоне сериала "Игра престолов": тогда и сейчас / HBO и инстаграм Эмилии Кларк

Лина Хиди – в роли Серси Ланнистер

Исполнительница жестокой и коварной королевы Семи Королевств знаменитая ролями Сары Коннор в сериале "Терминатор: Хроники Сары Коннор" от компании Fox, королевы Спарты Горго в фильме "300 спартанцев". В 2021 году Лина Хиди снялась в комедийном экшне "Пороховой коктейль" израильского режиссера Навуфея Папушадо в роли Скарлетт – мамы-киллерши. Премьера фильма Gunpowder Milkshake в Украине состоится 15 июля 2021 года.

В апреле 2021 года также стало известно, что актриса возвращается на HBO. Она исполнит главную роль в новом 5-серийном фильме о Уотергейтском скандале.



Лина Хиди в первом сезоне сериала "Игра престолов": тогда и сейчас / HBO и инстаграм Лины Хиди

Кит Хэрингтон – в роли Джона Сноу

В августе 2019 года стало известно, что Херингтон тоже присоединился к киновселенной Marvel, как и коллега по съемочной площадке Эмилия Кларк. Позже выяснилось, что актер выступит в роли Дэйна Уитмена в супергеройском экшине "Вечные" рядом с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек. Премьера фильма "Вечные" в Украине состоится 4 ноября 2021 года.

Стоит добавить, что актер также исполнил роль детектива в сериале от Netflix "Преступник", 2 сезон которого вышел в сентябре 2020 года.



Кит Хэрингтон в первом сезоне сериала "Игра престолов": тогда и сейчас / HBO и инстаграм Кита Хэрингтона

Софи Тернер в роли Санси Старк

Старшая дочь лорда Эддарда Старка из Винтерфелла также известна за роль Джины Грей в серии супергеройских фильмов "Люди Икс". После окончания сериала успела жениться и родить дочь. В апреле 2021 года Софи снялась в рекламе часов от бренда Louis Vuitton. Стоит отметить, что актриса сотрудничает с брендом еще с 2019 года.

Я рада снова наряжаться. Поскольку теперь я мама, я отчаянно хочу быть крутой. Я часто ношу мешковатые топы и оверсайз-джинсы, но я очень рада возможности одеть каблуки, сделать прическу и макияж,

– заверила актриса.

Также в начале июня 2021 года стало известно, что актриса возвращается к съемкам для HBO Max. Она исполнит одну из главных ролей в сериале The Staircase рядом с Колином Фертом.



Софи Тернер в первом сезоне сериала "Игра престолов": тогда и сейчас / HBO и инстаграм Софи Тернер

Джейсон Момоа в роли Кхала Дрого

Кхал величайшего дотракийского кхаласара в Эссосе известен своими эпическими ролями в таких фильмах, как "Звездные врата: Атлантида" и "Конан". Он третий актер из сериала "Игры престолов", который играет в экранизациях комиксов, но не Marvel, а DC – в роли Аквамена.

Кстати, Момоа принадлежит бренд экипировки для скалолазания So iLL – в новой коллекции можно найти маски и банданы в фирменном пыльно розовом и темно сером цветах.

В 2021 году Джейсона ожидают увидеть поклонники другого научно-фантастического мира от режиссера Дени Вильнева в фильме "Дюна". Момоа появится в ленте рядом с другими звездами: Тимоти Шаламе, Зендеей, Джошем Бролином, Дэйвом Батистой и Хавьером Бардемом. В кинотеатрах Украины фильм дебютирует 15 сентября 2021 года.



Джейсон Момоа в первом сезоне сериала "Игра престолов": тогда и сейчас / HBO и инстаграм Джейсона Момоа

Ричард Мэдден в роли Роба Старка

Старший сын Неда и Кэти Старк тоже не пасет задних и уже успел засветиться в новом трейлере "Вечных" в роли Икара рядом с братом по "Игре престолов" Китом Херинґтоном. В начале мая 2021 года на своей странице в инстаграме актер известил, что его научно-популярный подкаст "Отныне" (From now) (который Мэдден ведет с шотландским актером Брайаном Коксом) получит телеадаптацию от Amazon.



Ричард Мэдден в первом сезоне сериала "Игра престолов": тогда и сейчас / HBO

Что интересного подготовили HBO к годовщине "Игры престолов"

К Железной годовщине авторы сериала создали отдельную страницу на своем официальном сайте, где можно узнать много интересного о закулисье создания сюжета. На сайте также поклонники могут узнать из первых уст о воплощении актеров главных ролей в своих персонажей и их трансформации в течение 10 сезонов. Видео доступны по ссылке.

"Железная годовщина "Игры престолов"" 2021: смотрите трейлер онлайн