У 2021 році шанувальники серіалу "Гра престолів" святкують так звану Залізну річницю з дати прем'єри першого сезону серіалу. Американський телесеріал від HBO у жанрі фентезі став найуспішнішою екранізацією циклу романів "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Мартіна за кількістю переглядів.

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Також у 2021 році стало відомо, що HBO зараз працює над екранізацію іншої книги Джорджа Мартіна "Полум'я та кров". Приквел "Гри престолів" отримав назву "Дім Дракона", а його сюжет розповідатиме про династію Таргарієнів.

Як змінились зірки "Гри Престолів" та де їх можна побачити зараз

Емілія Кларк – роль Дейєнеріс Таргарієн, Кхалісі

Неопалима Матір Драконів у 2010 році була затверджена на роль, після відмови від участі в проекті Тамзін Мерчант, яка планувалася на цю роль раніше (англійська акторка, яка відома ролями в фільмах "Гордість та упередження", "Джейн Ейр", серіалах "Тюдори"). Зараз акторка задіяна в проєкті для стримінгового сервісу Disney Plus – "Таємне вторгнення" (Secret Invasion) – американський вебсеріал, заснований головним чином на однойменних коміксах від Marvel, що відноситься до п'ятої фази Кіновсесвіту Marvel.

З 2020 року до сьогодні Емілія Кларк є глобальним амбасадором американського бренду доглядової косметики Clinique.

Я пишаюся званням глобального амбасадора Clinique. Я давно користуюся засобами цього бренду для догляду за шкірою, і увійти в його сім'ю – велика честь для мене,

– запевнила акторка.



Емілія Кларк у першому сезоні серіалу "Гра престолів": тоді та зараз / HBO та інстаграм Емілії Кларк

Ліна Гіді – у ролі Серсі Ланністер

Виконавиця жорстокої та підступної королеви Семи Королівств знаменита ролями Сари Коннор у серіалі "Термінатор: Хроніки Сари Коннор" від компанії Fox, королеви Спарти Горго у фільмі "300 спартанців". У 2021 році Ліна Гіді знялась у комедійному екшні "Пороховий коктейль" ізраїльського режисера Навота Папушадо у ролі Скарлетт – мами-кіллерки. Прем'єра фільму Gunpowder Milkshake в Україні відбудеться 15 липня 2021 року.

У квітні 2021 року також стало відомо, що акторка повертається на HBO. Вона виконає головну роль у новому 5-серійному фільмі про Вотерґейтський скандал.



Ліна Гіді у першому сезоні серіалу "Гра престолів": тоді та зараз / HBO та інстаграм Ліні Гіді

Кіт Герінґтон – у ролі Джона Сноу

У серпні 2019 року стало відомо, що Герінґтон теж приєднався до Кіновсесвіту Marvel, як і колега по знімальному майданчику Еміля Кларк. Пізніше з'ясувалося, що актор виступить у ролі Дейна Вітмена у супергеройському екшні "Вічні" поруч з Анджеліною Джолі та Сальмою Хаєк. Прем’єра фільму "Вічні" в Україні відбудеться 4 листопада 2021 року.

Варто додати, що актор також виконав роль детектива у серіалі від Netflix "Злочинець", 2 сезон якого вийшов у вересні 2020 року.



Кіт Герінґтон у першому сезоні серіалу "Гра престолів": тоді та зараз / HBO та інстаграм Кіта Герінґтона

Софі Тернер – у ролі Санси Старк

Старша донька лорда Еддарда Старка з Вінтерфеллу також відома за роль Джини Ґрей у серії супергеройських фільмів "Люди Ікс". Після закінчення серіалу встигла одружитись та народити дочку. У квітні 2021 року Софі знялась у рекламі годинника від бренду Louis Vuitton. Варто відзначити, що актриса співпрацює з брендом ще з 2019 року.

Я рада знову вбиратися. Оскільки тепер я мама, я відчайдушно хочу бути крутою. Я часто ношу мішкуваті топи і оверсайз-джинси, але я дуже рада можливості одягнути каблуки, зробити зачіску і макіяж,

– запевнила акторка.

Також на початку червня 2021 року стало відомо, що акторка повертається до зйомок для HBO Max. Вона виконає одну з головних ролей в серіалі The Staircase поруч із Коліном Фертом.



Софі Тернер у першому сезоні серіалу "Гра престолів": тоді та зараз / HBO та інстаграм Софі Тернер

Джейсон Момоа – у ролі Кхала Дрого

Кхал найбільшого дотракійського кхаласару в Ессосі відомий своїми епічними ролями в таких фільмах, як "Зоряна брама: Атлантида" та "Конан". Він третій актор з серіалу "Гри престолів", який грає в екранізаціях коміксів, але не Marvel, а DC – у ролі Аквамена.

До речі, Момоа належить бренд екіпіровки для скелелазіння So iLL – в новій колекції можна знайти маски та бандани в фірмовому пильно рожевому та темно сірому кольорах.

У 2021 році Джейсона очікують побачити шанувальники іншого науково-фантастичного світу від режисера Дені Вільнева у фільмі "Дюна". Момоа з'явиться у стрічці поруч з іншими зірками: Тімоті Шаламе, Зендеєю, Джошем Бролін, Дейвом Батіста та Хав'єром Бардемом. В кінотеатрах України фільм дебютує 15 вересня 2021 року.



Джейсон Момоа у першому сезоні серіалу "Гра престолів": тоді та зараз / HBO та інстаграм Джейсона Момоа

Річард Медден – у ролі Роба Старка

Старший син Неда та Кеті Старк теж не пасе задніх і вже встиг засвітитись у новому трейлері "Вічних" у ролі Ікара поруч із братом за "Грою престолів" Кітом Герінґтоном. На початку травня 2021 року на своїй сторінці в інстаграмі актор сповістив, що його науково-популярний подкаст "Від тепер" (From now) (який Медден веде з шотландським актором Браяном Коксом) отримає телеадаптацію від Amazon.



Річард Медден у першому сезоні серіалу "Гра престолів": тоді та зараз / HBO

Що цікавого підготували HBO до річниці "Гри престолів"

До Залізної річниці автори серіалу створили окрему сторінку на своєму офіційному сайті, де можна дізнатись багато цікавого про залаштунки створення сюжету. На сайті також шанувальники можуть дізнатись з перших вуст про втілення акторів головних ролей у своїх персонажів та їх трансформації протягом 10 сезонів. Відео доступні за посиланням.

"Залізна річниця "Гри престолів"" 2021: дивіться трейлер онлайн