Актриса Емілія Кларк, найбільш відома за серіалом "Гра престолів", веде перемовини з представниками Marvel. Британка може зіграти у майбутньому проєкті "Секретне вторгнення".

За неофіційними даними, поки ведуться перемовини з авторами серіалу, які вже перейшли на фінальну стадію. Однак Емілія Кларк ще не підписала контракт з Marvel, відтак її агенти відмовляються коментувати будь-які чутки про приєднання до франшизи.

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Водночас чимало знаменитих акторів вже пройшли кастинги до "Секретного вторгнення". У серіалі можна буде побачити:

Семюеля Л. Джексона у ролі Ніка Ф'юрі

Бена Мендельсона – скрул Талос

Кінгслі Бен-Адіра

Олівію Колман

"Секретне вторгнення": що відомо про серіал

Про розширення кіновсесвіту та створення серіалу "Секретне вторгнення" оголосили ще у 2020 році. За сюжетом, група інопланетян оселиться на Землі, щоб згодом її завоювати. Мова буде йти про скрулів, які вміють змінювати свою подобу. Актор Кінгслі Бен-Адір зіграє главу загарбників, якого покажуть, як головного лиходія.

Протистояти їм візьметься засновник шпигунської організації "Щ.И.Т." Нік Ф'юрі. Хто допомагатиме цьому герою Marvel у боротьбі з інопланетянами, поки невідомо.

Раніше скрули з'являлись в інших стрічках кіновсесвіту. Зокрема, їх можна побачити у "Капітані Марвел" і в фінальному епізоді "Ванда/Віжн".