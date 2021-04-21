Актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по сериалу "Игра престолов", ведет переговоры с представителями Marvel. Британка может сыграть в будущем проекте "Секретное вторжение".

По неофициальным данным, пока ведутся переговоры с авторами сериала, которые уже перешли на финальную стадию. Однако Эмилия Кларк еще не подписала контракт с Marvel, поэтому ее агенты отказываются комментировать слухи о присоединении к франшизе.

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В то же время немало знаменитых актеров уже прошли кастинги в "Секретное вторжение". В сериале можно будет увидеть:

Сэмюэля Л. Джексона в роли Ника Фьюри

Бена Мендельсона – скрулл Талос

Кингсли Бен-Адирам

Оливию Коулман

"Секретное вторжение": что известно о сериале

О расширении киновселенной и создание сериала "Секретное вторжение" объявили еще в 2020 году. По сюжету, группа инопланетян поселится на Земле, чтобы впоследствии ее завоевать. Речь будет идти о скруллов, которые умеют менять свой облик. Актер Кингсли Бен-Адир сыграет главу захватчиков, которого покажут, как главного злодея.

Противостоять им возьмется основатель шпионской организации "Щ.И.Т." Ник Фьюри. Кто будет помогать этому герою Marvel в борьбе с инопланетянами, пока неизвестно.