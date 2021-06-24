У подкасті для The Hollywood Reporter Елізабет Олсен зазначила, що результат вийшов просто "жахливим". Актриса не уточнила, чим саме був викликаний такий підсумок.
Цікаво Зірка WandaVision Елізабет Олсен зніметься у новому проєкті НВО : відома роль акторки
За словами актриси, прослуховування проходило в невеликій кімнаті в Нью-Йорку. Олсен просто начитала уривок сценарію на камеру. За сюжетом це був момент з фіналу першого сезону, коли жива Кхалісі виходить з вогню і виголошує монолог.
Судячи з усього, такої ж думки був і керівник по кастингу, оскільки їй навіть не передзвонили з приводу ролі. У підсумку, роль Дейєнеріс Таргарієн дісталася актрисі Емілії Кларк.
Це було жахливо. Мені навіть не передзвонили,
– підсумувала Елізабет Олсен.
До речі, Елізабет Олсен отримала головну роль в проєкті HBO Max "Любов і смерть". Вона виконає роль Кенді Монтгомері з Техасу, яка в 1980 році вбила сокирою свою сусідку Бетті Гор, з чоловіком якої вона мала таємні стосунки.
Варто підкреслити, що фільмографія Елізабет Олсен для Marvel вражає:
- "Перший месник: Друга війна" – 2014 рік, Ванда Максимова;
- "Месники: Ера Альтрона" – 2015 рік, Ванда Максимова;
- "Перший месник: Протистояння" – 2016 рік, Ванда Максимова;
- "Месники: Війна нескінченності" – 2018 рік, Ванда Максимова;
- "Месники: Завершення" – 2019 рік, Ванда Максимова;
- "ВандаВіжн" – 2021 рік, Ванда Максимова;
- "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" – 2022 рік, Ванда Максимова.