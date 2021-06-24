В подкасте для The Hollywood Reporter Элизабет Олсен отметила, что результат получился просто "ужасным". Актриса не уточнила, чем именно был вызван такой итог.
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По словам актрисы, прослушивание проходило в небольшой комнате в Нью-Йорке. Олсен просто начитала отрывок сценария на камеру. По сюжету это был момент из финала первого сезона, когда живая Кхалиси выходит из огня и произносит монолог.
Судя по всему, такого же мнения был и руководитель по кастингу, поскольку ей даже не перезвонили по поводу роли. В итоге, роль Дейенерис Таргариен досталась актрисе Эмилии Кларк.
Это было ужасно. Мне даже не перезвонили,
– подытожила Элизабет Олсен.
Кстати, Элизабет Олсен получила главную роль в проекте HBO Max "Любовь и смерть". Она исполнит роль Кэнди Монтгомери из Техаса, которая в 1980 году убила топором свою соседку Бетти Гор, с мужем которой она имела тайные отношения.
Стоит подчеркнуть, что фильмография Элизабет Олсен для Marvel впечатляет:
- "Первый мститель: Вторая война" – 2014 год, Ванда Максимова;
- "Мстители: Эра Альтрона" – 2015 год, Ванда Максимова;
- "Первый мститель: Противостояние" – 2016 год, Ванда Максимова;
- "Мстители: Война бесконечности" – 2018 год, Ванда Максимова;
- "Мстители: Завершение" – 2019 год, Ванда Максимова;
- "ВандаВижн" – 2021 год, Ванда Максимова;
- "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" – 2022 год, Ванда Максимова.