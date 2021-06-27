Ми зібрали найбільш актуальні весільні образи кінематографічних наречених. Від себе додамо, що образи можна комбінувати, доповнювати або спрощувати. Надихайтесь, творіть, переглядайте кінострічки – і не забувайте, що ви прекрасні!

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Одрі Гепберн у фільмі "Забавне личко" (Funny Face, 1959)

Колаборація Одрі Хепберн і Юбера де Живанші – найміцніша за всю історію моди та кінематографа. Вершина творіння майстра для Одрі – весільний образ з картини "Забавне личко". Силует new look, революційна міді-довжина, фата у вигляді капюшона і мінімум декору – класика завжди в моді та актуальна.



Одрі Гепберн у весільній сукні від Живанші / IMDb

Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" (Friends, 1994)

В першій серії серіалу "Друзі" героїня Дженніфер Еністон – Рейчел Грін – з'являється у легендарній кав'ярні у весільній сукні. Адже за сюжетом вона втікла із власного весілля. І хоч у серіалі Кортні Кокс та Ліза Кудров протягом сюжету не один раз приміряють образ нареченої, варто в цьому списку залишити лише унікальний стиль сукні Рейчел. Оголені плечі, спущені лямки сукні, пишна спідниця, розшите перлами бюст'є – саме такий силует підкреслить талію кожної дівчини. Образ довершує оригінальна діадема з фатою – це варіант для дівчини, якій потрібно все тут і зараз.



Образ нареченої Дженніфер Еністон / IMDb

Джулія Робертс у фільмі "Наречена-втікачка" (Runaway Bride, 1999)

У героїні Джулії Робертс у цьому фільмі було 4 весільних образи. Але варто зупинитись лише на тій сукні, яка виявилась у підсумку саме тією "щасливою". Виразний ажур на декольте та подолі сукні, але скромне бюст'є та атлас – це варіант для тих, хто полюбляє простоту та елегантність.



Джулія Робертс у весільній сукні / IMDb

Дженніфер Лоуренс у фільмі "Голодні ігри: У вогні" (The Hunger Games: Catching Fire, 2013)

Художник по костюмах саги "Голодні ігри" Тріш Саммервіль знала, що вінчальний образ для Катнісс Евердін повинен бути особливим та магічним. Саме тому головними техніками при його створенні стало драпірування, яке щедро прикрашає пишну спідницю. М'які та округлі складки спідниці чудово доповнені особливим декором бюст'є. Такий образ підійде для сміливих та зухвалих наречених, які переконані: весілля – це зірковий час нареченої.



Дженіфер Лоуренс у весільному образі / IMDb

Крістен Стюарт у фільмі "Сутінки: Світанок. Частина 1" (The Twilight Saga: Breaking Dawn. Part 1, 2011)

Незважаючи на підлітковість сюжету саги про вампірів, весільна сукня Белли Свон стала однією із найпопулярніших поміж інших весільних образів у кіно. Атласний приталений витвір з вставками мережива, довгими рукавами та відкритою спиною в стилі20-х років ХХ століття створив модний будинок Carolina Herrera. Сукня підкреслить жіночність, стрункість та додасть вишуканості образу нареченої.



Весільний образ Крістен Стюарт / Колаж 24 каналу

Енн Гетевей та Кейт Гадсон у фільмі "Війна наречених" (Bride Wars, 2009)

Обидва сукні для легендарного фільму створила американська дизайнерка Вера Вонг. Модельєрка створювала образи для багатьох відомих осіб з американського істеблвшменту. Тож у фільмі ми бачимо скромний силует "рибкою" з ледь помітним драпіруванням в образі героїні Енн Гетевей – для тих, хто за характером скромні та виважені. Тоді як на героїні Кейт Гадсон ми бачимо просте бюст'є, але дуже пишну спідницю з м'якого фатину – образ для сміливих та впевневних, але водночас ніжних.



Енн Гетевей та Кейт Гадсон у сукнях Вери Вонг / Колаж 24 каналу